台北到底好在哪？北漂族點名「3大爽點」直呼：家人20年前不買信義區真的超可惜！

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

住台北真的比較爽嗎？近日一名曾北漂工作的網友分享自己心中的「台北三大優勢」，內容從房價增值、生活機能到交通便利全都點名，甚至語帶無奈地感嘆，如果家人20年前把錢砸在信義區，不僅早已財富自由，連現在房貸都不用愁，引發網友熱烈討論。

住台北真的比較爽嗎（圖／資料照）

原PO在Dcard以「住台北的好處」為題發文，自述曾在台北生活多年，最讓他難忘的第一個優點，就是「資產增值」。他直言，若家人當年選擇買下信義區而不是外縣市的老房子，「我們家現在可能早就發了！」更語重心長寫道，「家人當時只因為不喜歡台北的氣氛就拒買，但有沒有想過小孩的未來？不懂投資真的很悲哀！」。

第二項優點，原PO分享自己熱愛去咖啡廳，在台北能遇到得獎甜點、能回沖的熱茶與窗外的大樓景觀，「真的是讓人流連忘返。」

第三項則是「交通優勢」。原PO認為，台北捷運線多且密度高，自由度遠勝其他城市，「台中捷運只有一條，高雄黃線可能要夢裡見了。」他甚至期待未來能住淡海新市鎮、靠輕軌通勤，直言交通建設是北部無法被取代的核心優勢。

貼文曝光後，有網友認同表示，「認同！捷運超方便咖啡廳很多，完全不怕找不到，各種活動和展覽也很豐富，放假不怕沒地方，而且也有很多郊山，想要爬山不用還要舟車勞頓」、「懂你的不滿我爸媽也是，當年家裡長輩要幫他們在西門町買新房他們還拒絕，理由是嫌台北治安差。搬到鄉下治安也沒比較好啊家裡還遭小偷，本來可以在台北出生當台北人」



