台北創業者年會 市府推新創三箭

為協助新創掌握人工智慧發展趨勢，台北市產業局昨（七）日舉辦「二○二五台北創業者年會」，以「From Taipei to Global AI驅動產業新未來」為主題，集結超過百位產、學、醫、創投等跨領域領袖及新創團隊，共同探討AI技術帶來的創新契機與產業挑戰。此外，台北市運用AI技術，提供更智能、更高效的市政服務，打造一個以AI為核心驅動的智慧城市。

北市產業局長陳俊安致詞指出，台北是一座充滿創新能量與國際視野的城市。面對現今人工智慧技術快速發展，各行各業都感受到很大的衝擊，政府施政服務一樣面臨挑戰。

另外，市府全力推動AI與智慧應用產業發展，包括打造以研發及營運總部為導向的科技產業廊帶，透過引入指標企業，比如輝達將在北士科設立海外總部，帶動AI關聯產業鏈群聚效益和影響力擴散。

北市產業局指出，市府推出「新創三箭」政策，從資金、人才、市場等面向推動多項創業新政，比如「主題式研發補助計畫」，以「AI創新」、「智慧健康」為主題徵件，鼓勵業者投入AI等新興技術研發，推動AI成為新創企業成長的關鍵引擎，帶動台北市產業新一波的成長動能。

北市產業局進一步指出，這次年會邀請十位AI領域領航者與創業家，台灣微軟專家技術群總經理吳子強分享GenAI的進化與生態系的發展，AIAgents的演進與應用範圍逐漸進入到自主判斷與分工的階段，未來可望創造出更高的商業價值；台灣大哥大副總經理蔡祈岩表示，AI正在打破專業界線，降低跨領域門檻，分工邊界逐漸消融，預計將顛覆產業結構、改寫競爭規則，成為影響企業生存的關鍵戰略議題。

台北醫學大學特聘教授李友專長期觀察智慧醫療發展，分享AI如何幫助醫療產業更早、更便宜、更好、更少錯誤地完成各項任務，同時減少生命終結前的「失能調整生命年數」，放大醫療專業人員量能；所羅門資深協理鍾毓修揭示，人形機器人未來龐大市場商機，如何解決VLA近視問題及人形機器人現階段可能落地的應用。

台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝與比翼生醫創投執行合夥人陳彥諭，以及鳴醫、神瑞人工智慧、原見精機及APMIC亞太智能機器等AI新創，針對AI未來趨勢與應用挑戰帶來精闢的商業洞察，從加速AI應用到智能創新技術的推動，呈現AI技術在不同產業應用的樣貌。