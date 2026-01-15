台北加重執法 信義區非法日租業者斷水斷電

北市觀傳局檢視現場房間數與營業情形。（台北市觀傳局提供）

為杜絕非法日租套房及保障旅客安全，台北觀傳局1月14日針對信義區1家一再違規的非法日租業者，祭出強制執行斷水斷電，強迫立即結束經營。觀傳局長余祥強調，觀傳局自民國115年1月1日起加重執法，裁處「1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電」，呼籲非法業者切勿以身試法，也提醒房東注意出租管理，以免自身權益受損。

觀傳局表示，信義區1家整棟經營日租套房的非法業者，經多次檢舉已處怠金30萬元，但仍繼續違法經營，今年1月14日由余祥帶隊，聯合市府警察局、台電公司、台北自來水處，依「發展觀光條例」及「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，依法執行斷水斷電，立即停止非法營運。

余祥指出，北市一直是國際旅客最主要造訪及停留的城市，根據交通部觀光署統計有超過8成的來台旅客都會到訪台北，北市府採取「嚴查加輔導」雙軌並行的策略，持續強力稽查非法日租套房，裁處次數、罰鍰金額，114年成效為全國第一；並自115年1月1日起修正法規、加重處分，針對非法日租套房，經裁處一次怠金後仍持續經營者採斷水電措施。另也設立專人專線，輔導業者合法化，已成功輔導148家非法旅宿合法化，確保旅客住宿安全與品質。

觀傳局呼籲，請屋主善盡建物所有權人責任，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除遭斷水斷電，也會被國稅局、建管處課以重稅或處以罰鍰。觀傳局強調，非法經營日租套房，一旦查獲將依法查辦，並和市府各單位合作，嚴正執法，絕不寬貸，讓所有到台北的旅客享有安心安全的旅遊住宿環境。

