台北動漫節東立攤位人潮炸裂！宣布暫停排隊入場，粉絲苦等7小時竟進不去

2026 台北國際動漫節今（5）首日開跑，動漫大廠「東立」攤位一開場就被人潮灌爆，官方先前已公開本屆展場漫畫與小說全館85折、滿額送燙金雷射卡組等，重點商品包含《惡靈剋星》隨機雙閃徽章與燙金珍藏壓克力磚、《敗北女角太多了！》隨機壓克力小立牌、《觸摸的練習契約》隨機壓克力小立牌等，吸引大量粉絲排隊進場。

東立攤位人潮爆炸，才剛過中午就宣布停止排隊（圖源：東立出版社）

不過排隊動線與消化速度引發大批抱怨，東立官方在今日 13:00 左右就宣布「目前暫時停止排隊入場」， 網上也出現多則現場回報，有人表示「今天東立從 1100 排隊到 1700 結果不能進場」，並提醒要朝聖的粉絲「如果 1600 人還在外面就不要再繼續排隊了」；有其他網友分享自己在 18:00 閉館時間準時離開，經過東立攤位時結帳區的人潮仍滿出來，質疑東立是否能在關燈趕人前消化完畢。

2026 台北國際動漫節展期從 2 月 5 日（四）至 2 月 9 日（一），每日 10:00 至 18:00，地點在南港展覽館一館。首日排隊人潮在開展前估計就「突破上萬人」，而主辦方則表示排隊人潮一度達 3 萬至 4 萬人左右，剩下的這幾天要朝聖的粉絲，得自己評估好前往的時間。