台北動漫節開幕萬人擠爆場館！ 主辦估破2.5億商機

台北市 / 綜合報導

2026年台北國際動漫節今(5)日正式登場，上千名粉絲一早就將南港展覽館包圍，十點一開展，人潮湧入，各大人氣攤位水洩不通。而今年動漫節服儀,有新規定要特別留意，比照台北捷運規定，禁止民眾攜帶防毒面具、過度擬真槍械跟刀劍等道具，違規者不得入場。

10點一到，大批人潮瞬間湧入，入場民眾鎖定目標後，立刻拼命向前衝，第14屆台北國際動漫節，5日正式登場，但人一多不免有些小插曲

正式開展前，有民眾偷偷跟著廠商，想要混進場內，但當然躲不過，工作人員的火眼金睛，被擋了下來，而受到北捷隨機攻擊案影響，動漫節主辦單位，今年也有cosplay新規定。

廣告 廣告

如果無正當理由，佩戴防毒面具面罩或頭盔，導致無法辨識五官，經判斷後有影響秩序疑慮，就會限制入場，道具上則禁止攜帶，過度擬真的槍械刀劍。

民眾：「看起來外觀是武器，但是他摸一下就放我走了，這個滿明顯是假的，是紙板做的，所以就沒有被太多的刁難。」

民眾：「比如說我要出鬼滅之刃，(配件)就會帶刀，有可能就不能帶。」

民眾：「對我來說不會(影響)，因為我不會COS那些角色。」

雖然今年多了些服儀規定，但還是擋不住粉絲朝聖，一大早超過千名粉絲，直接從館內排到場外，每個入口都塞到看不見空隙，就是為了要搶到限定商品。

民眾：「毛巾，然後這一樣是背包，這個全部4000多。」除了福袋超吸睛外，也有業者推出，全球限量200套的，獵人卡片收藏冊，成功吸引粉絲注意。

動畫代理行銷公司行銷公關吳俊樺：「有很多學生族群還沒有拿到紅包，但是他們最近都有拿到像文化幣，都是場內可以使用，那我們預估業績應該可以樂觀期待，成長一到兩成。」

這回動漫節匯集超過，100家廠商800個攤位，官方預計參觀人潮，將突破50萬人，創造大約2.5億商機，可見動漫市場如此龐大。

原始連結







更多華視新聞報導

大台北飆近40℃高溫 粉絲熱情不減擠爆動漫祭

高雄國際動漫節登場 逢國慶連假排隊人潮爆滿

鬼滅之刃劇場版.吉伊卡哇商品開賣 粉絲湧店家搶買

