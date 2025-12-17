台北動物園穿山甲館沉浸式雨林水域體驗 看保育員「鱻食堂」開張

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園熱帶雨林—穿山甲館，有座模擬亞馬遜河底部的大水池，照養著來自雨林裡溪流或湖泊中的淡水魚類，大小魚群在不同水層共游的景象十分壯觀，遊客佇立「河底隧道」內，就能深刻體驗如同和魚群共游的臨場感。保育員考慮多種魚群，餵食時要時刻觀察不同區域內，各種體型、種類魚隻的反應和取食情形，大約會在下午3點30分左右開張「鱻食堂」，歡迎民眾一起到穿山甲館水池邊看看魚兒們怎麼開飯。

台北動物園表示，當自然陽光穿從光粼粼的水面，穿透水體灑下的炫麗光影，更是許多遊客參觀時必拍的景象。為了讓池內多種生態習性及體型各異的魚類一起生活，保育員們得費心構思照養方式，除了在水池底部擺放幾可亂真的仿樹根、仿沉木等提供小型魚類們躲避空間，也要透過加溫設施和強勁的過濾系統來維持水體環境品質的穩定。餵飽各種「魚口」才能彼此相安無事，這仰賴保育員用心經營的「鱻食堂」，以多樣又營養的食材照顧好魚群，才能讓牠們健康又自在的混群悠游。

動物園介紹，穿山甲館以高層空間融合從水域、樹基、樹幹到樹冠層的沉浸複合式生態展示系統，輔以倒木、樹藤、落葉等營造熱帶雨林一隅景象，並以共生物種混群、教育展示，模擬自然法則進行經營管理，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等動物能悠遊不同型態棲地，展現各自活動、覓食或繁殖等自然行為，底層模擬氾濫雨林形成的水域景象，讓遊客可以透過光線與水體交織的光影，欣賞穿梭於水域中的多類魚群。

各種魚類喜歡的區域各有不同，身為亞馬遜河霸主的象魚，龐大的體型總吸引大家的目光，有時會棲息在水池後方陰影處，從水池上方的步道俯視才容易發現；約手掌大的紅勾銀板則是成群結隊出現，彎月狀的尾鰭讓牠們可以敏捷穿梭水域中層；黑帝王魟盤狀的身形讓牠們適應水域底層的環境，沒注意看甚至不會發現牠正貼在池底，黑帝王魟也經常沿著缸壁游動到透明隧道上方，有時在隧道抬頭向上看，就會發現魟魚白色的腹部。

此外，水池裡少數不產於南美洲雨林流域的魚種，是來自東南亞熱帶河川的穗鬚原鯉，一種岌岌可危的極度瀕危魚種，因為海關查緝走私動物而收容入園。牠們布滿縱線條紋的身體可生長達1公尺以上，但卻喜歡群游在水域下層覓食，放空般的鮮紅色大眼，搭配不斷朝下伸縮搜尋食物的大嘴，群游時如一整群吸塵器出動；慈鯛科的紫紅火口來自中美洲，頭部帶有亮麗的粉紅色，在穿山甲館水池裡相當顯眼，牠們有保護幼魚的習性，因此有機會看到大魚和小魚靠近仿岩或池壁活動。

動物園說，面對這麼多種魚群，保育員會定時提供充足、多元、新鮮且合乎營養需求的食物，除了鮮蝦魚肉，還有魚粉製成的飼料、紅蟲、大麥蟲等，食料既要具有沉水性讓水域下層的魚類能夠覓食，又要確保中小型的魚種能攝取足夠的食物而不被搶走。保育員需要準備適當的飼料份量，邊餵食還要邊觀察不同區域內，各種體型、種類魚隻的反應和取食情形，眼明手快才有辦法經營起穿山甲館魚池的「鱻食堂」。

