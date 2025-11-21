台北動物園迎大紅鶴「嬰兒潮」！6隻寶寶萌翻全場

台北市立動物園今年迎來大紅鶴的「嬰兒潮」，位於鳥園水禽區的6隻大紅鶴寶寶陸續孵化，目前年齡約1至2個月。這些雛鳥時常排成一列站在岸邊，或不熟練地整理羽毛、探索地面新事物，模樣可愛，吸引了保育員與遊客的目光。

台北市立動物園今年迎來大紅鶴的「嬰兒潮」，位於鳥園水禽區的6隻大紅鶴寶寶陸續孵化，目前年齡約1至2個月。（圖/台北市動物園提供）

根據動物園保育員的觀察，大紅鶴的繁殖高峰通常出現在夏季，尤其是在大雨過後。成鳥會成雙成對築巢，利用鬆軟的泥土搭建火山錐形的巢穴，並輪流孵化每窩僅有的一顆蛋。大紅鶴寶寶約在孵化後一個月破殼而出，屬於半早熟性鳥類，初生時全身覆蓋灰色絨羽，眼睛已張開，但活動能力有限。

廣告 廣告

園方指出，大紅鶴親鳥會以特殊方式餵食雛鳥，透過消化道分泌出富含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素及免疫抗體的「嗉囊乳」作為主要營養來源。2至3個月大的雛鳥在親鳥細心照料下成長迅速，目前已有幾隻寶寶開始換羽，逐漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也接近成鳥。

園方指出，大紅鶴親鳥會以特殊方式餵食雛鳥，透過消化道分泌出富含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素及免疫抗體的「嗉囊乳」作為主要營養來源。（圖/台北市動物園提供）

大紅鶴寶寶約在孵化後一個月破殼而出，屬於半早熟性鳥類，初生時全身覆蓋灰色絨羽，眼睛已張開，但活動能力有限。（圖/台北市動物園提供）

此外，去年出生的大紅鶴「青少年」也從亞成鳥階段向成鳥邁進，雖然頭部與腿部仍保留黑灰色的特徵，但逐漸展現出成鳥的外貌。動物園表示，民眾到訪時不妨多停留在鳥園水禽區，觀察成鳥、亞成鳥與幼鳥同框的珍貴畫面。

延伸閱讀

羅志祥被瞎傳「已婚當爸」！工作室強硬反駁：絕不姑息造謠者

南投縣智慧候車亭剪綵啟用 便民服務再升級

漢堡王54折！21風味館6大優惠 肯德基49元超驚點大開殺