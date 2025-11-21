台北動物園一口氣迎6隻大紅鶴寶寶 盡情探索萌樣曝

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園鳥園水禽區今年一口氣迎來了6隻大紅鶴寶寶，目前約1到2個月大的大紅鶴寶寶們，時常會在岸邊一字排開，能觀察到牠們有點不熟練地整理自己的羽毛，或是探索地上有什麼新東西等，模樣十分可愛。

台北動物園指出，園內的大紅鶴會在夏季尤其是大雨後開始進入繁殖高峰期，紛紛成雙入對開始一起築巢，在下過雨、泥土比較鬆軟時，大紅鶴用鳥喙把身旁的泥土推、挖、堆，最後用腳整平，建造出形狀像是火山錐的巢。成功配對的大紅鶴順利產卵後，通常一窩只產一顆蛋的大紅鶴親鳥會輪流孵卵，大紅鶴寶寶在約1個月內破殼而出。

今年，恰好迎來大紅鶴嬰兒潮，健康孵化的大紅鶴寶寶共有6隻，屬於半早熟性鳥類的大紅鶴寶寶，剛孵化時全身覆蓋柔軟的灰色絨羽，眼睛已經張開，還沒辦法很靈活的活動。大紅鶴寶寶會由親鳥餵食2至3個月大，鳥爸、鳥媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是「嗉囊乳」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素。

園方表示，大紅鶴寶寶在父母細心照料下成長快速，幾隻比較大的寶寶開始換下灰色又蓬鬆的絨羽，漸漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也快追趕上成鳥的大小，即使大紅鶴寶寶們之間的破殼日期相差不到一個月，也能看得出來雛鳥不同成長階段的模樣。

此外，去年出生的大紅鶴「青少年」們，已經從亞成鳥開始向成鳥邁進，牠們頭部、腿部的顏色還是帶著亞成鳥特殊的黑灰色，沒有像成鳥那樣的鮮豔。民眾來訪動物園時，不妨在鳥園水禽區多停留一陣子，觀察大紅鶴們成鳥、亞成鳥和幼鳥難得的同框時刻！

