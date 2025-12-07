台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝

▲法國巴黎連續五年被評為全球最具吸引力的城市。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際市調諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是2025年就吸引1800萬名遊客。台灣台北也入選，名列第15名，還勝過京都、曼谷、香港等亞洲城市。

據CNN報導，連續五年奪冠的「光之城」巴黎，今年又是旅遊旺季，由於聖母院重新開放，以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部 (PSG)首次 贏得歐冠冠軍後，大量足球迷湧入一睹獎杯風采。

「歐睿國際」的「全球百大旅遊城市」榜單，考察了世界各地的領先城市，並根據旅遊業、永續性、經濟表現以及健康和安全等標準進行排名。

歐州在2025年的榜單中佔據主導地位，前10名中的6個名次，西班牙馬德里排名第2，義大利羅馬、米蘭排名第4、5，荷蘭阿姆斯特丹排名第 7，西班牙巴塞隆納排名第8。

倫敦去年跌出前十，今又下滑到第18名。該城市在全球旅遊基礎設施排名中排名第四，但旅遊政策、健康與安全以及永續性方面卻落後於其他國家。紐約再次名列第6，是唯一躋身前十名的美國城市。

整體而言，亞太地區表現相當亮眼，在前20名中佔據主導地位，國際旅客人數激增10%、突破3.5億人次，成為全球成長最快的區域。日本東京排名第3、新加坡排名第9、韓國首爾第10名，日本大阪第11名、台灣台北第15名、香港第17名、日本京都第19名、泰國曼谷第20名。

曼谷再次榮登旅遊政策和吸引力最佳城市，也是2025年全球國際遊客造訪量第一的城市，預計高達3030萬人。香港國際遊客造訪量排名第二，預計達2,320萬人次。倫敦位居第三，達2,270萬人次，被視為「賭博聖地」的澳門位居第四，達2,040萬人次。

「歐睿國際」全球忠誠度主管波波娃（Nadejda Popova）分析，即使面對經濟逆風和地緣政治不確定性，全球旅遊業2025年仍展現出超乎尋常的任性，前百大城市的國際入境旅客人數增長8%達到7.02億人次，凸顯了這些城市適應、創新並提供讓旅客難以抗拒的體驗的能力。

但報告也指出2025年全球旅遊趨勢顯示，為了解決過度旅遊（overtourism）問題，包括安全問題、旅遊流量、通膨壓力等狀況，各大城市正在調整觀光策略，修改入境費及電子旅行授權系統，著重旅客品質而非數量，吸引停留更久、消費更多，對於當地環境與文化都更負責任的旅客。

包括英國、美國都提高入境費收費標準，歐盟也將推出歐洲旅行授權系統並提高收費，日本也正考慮一系列改革措施，包括提高簽證費及推出新的電子旅行授權系統。

