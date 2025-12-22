台北區監理所轄管11家駕訓班榮獲定期考核評鑑「特優」

台北區監理所一一四年度定期考核邀請專家、學者及業界組成考核小組前往各駕訓班實地考核。 （台北監理所提供）

記者吳瀛洲／新北報導

為強化汽機車駕訓班行政管理及教學品質，台北區監理所一一四年度定期考核，邀請專家、學者及業界組成考核小組至各駕訓班實地考核，除六家駕訓班因前二年都獲得「特優」而免考核外，所轄尚有卅七家駕訓班需參加定期考核，考核結果徐匯、大中華、金成、九龍、大新店、飛龍、北新、龍一、板新、東華、國泰等十一家駕訓班獲得「特優」評等。

台北監理所指出，今年所轄免考核的駕訓班為新北市太順、莊敬、大慈、新北、宜蘭縣亞洲、花蓮縣名人等六家，因前二次定期考核皆獲特優，依規定得免參加今年度考核。

台北區監理所表示，今年考核評鑑項目涵蓋行政管理、師資、教練車、教室、訓練場地、教材、教具、電化教育、修護實習、收費情形、學科上課情形、術科教學狀態、研究發展情形、消費者服務、政策推廣情形及學員違規肇事情況等面向，期透過考評使駕訓班持續精進，做為汽機車考照新手的優良導師。

今年度考核結果出爐，除前述十一家獲得特優外，另有廿三家優等、三家甲等，整體成績較上年度評鑑進步。

台北監理所表示，獲評績優駕訓班特色著重環境設備完善及教材教具的創意發想，除講師教學方式生動活潑外，部分駕訓班備有道路駕駛車輛GPS追蹤系統、車輛盲點偵測器、觸碰式電子看板協助教學或自製相關教學影片等吸引學員學習興趣，並與鄰近學校、企業合作辦理交通安全宣導等，獲得考核委員肯定與青睞。