台北區醫學中心評鑑PK 2家面臨降級

衛福部民國112年醫學中心評鑑結果跌破眾人眼鏡，台北區醫學中心打破家數上限，由8家增加為10家，遭批評違反分級醫療原則，事後也遭監察院糾正。衛福部長石崇良4日接受《中國時報》專訪坦言「台北區醫學中心太多了」，不符合區域平衡概念，「該下來就下來」，116年台北區評鑑將回歸8家名額，換言之，將有2家醫學中心被降級，勢必掀起一場名額爭奪戰。

國內醫院評鑑行採「PK制」，以人口計算應設置醫學中心名額，但112年台北區競爭激烈，原定11月公布結果，卻遲遲無法底定，台北慈濟醫院卻搶先自曝成功升格，又傳出萬芳醫院將被降級，打破了醫學中心長期「只升不降」的傳統，引起醫界波瀾。

衛福部隔年2月終於公布台北區醫中評鑑結果，由於第7到10名差距僅0.4分，難分優劣，與專家討論決定增額，新增台北慈濟醫院和雙和醫院2家，等於打開醫學中心家數上限，遭批評未來將形成「滿地醫學中心」局面。

距離下次醫院評鑑時間越來越近，各大醫院已著手備戰。石崇良4日首度透露改革方向，將不會打開醫學中心家數上限。他指出，如果某區域以人口計算應設置3家醫學中心，但今年有5家來PK，且都有達到門檻，那麼分數前三高就是醫學中心，剩下2家就是準醫學中心。

石崇良指出，116年台北區評鑑將回歸原本的醫學中心家數，「該下來就下來」。至於北區、高屏區將新竹台大分院、義大醫院升格醫學中心，皆符合區域平衡概念，避免病人都跑到台北看病，醫學中心家數不受影響。

石崇良宣示，將從三大方向強化醫學中心任務。首先是扮演人才培育角色，滿足兒科、重症科別需求，其次是擔負國家生技研發任務，衛福部正規畫設置聯合的人體研究倫理審查委員會（IRB），盼加速臨床試驗審查速度，讓台灣病人有更多機會參與新藥。

落實分級醫療也是重要任務。石崇良指出，門診減量成果不僅牽動醫院個別總額，未來也會納入醫院評鑑項目。