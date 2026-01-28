台北十大最俗捷運宅！新北剩這三站三字頭 淡水站奪房價最友善冠軍

記者陳韋帆／台北報導

大台北捷運網絡持續擴張，淡水站憑藉 34.4 萬元的親民單價，成為 2025 年房價最友善的捷運站區。（圖／記者陳韋帆攝影）

台北市、新北市十大最俗（便宜）捷運宅出爐！ 2025 年僅剩僅剩淡水、泰山貴和及竹圍仍有三字頭行情。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，房價高漲下，三字頭房價站點越來越稀少，此次入榜三站，都距離市區較遠，但也已是大台北區域少數能輕手入手的捷運宅。

據實價登錄，2025 年大台北十大最俗捷運宅，新北市淡水與新莊各有 3 個站點入榜，淡水、泰山貴和及竹圍三站仍在 3 字頭，而新莊丹鳳、頭前庄、輔大站則落在 4 字頭；台北市則僅有北投忠義、復興崗 2 站入榜，單價 4 字頭。

2025年台北市、新北市十大房價親民捷運宅。（圖／台灣房屋提供）

大台北親民捷運宅多屬末尾站 專家籲購屋應留意房貸條件

台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，目前南新莊捷運周邊若要尋找四字頭房價，多為屋齡 30 年以上的舊華廈或公寓，總價約 1300 至 1500 萬元。此外，新莊目前受惠於知識產業園區與副都心商辦聚落成熟，未來更有溪北轉運站及環狀線北段等重大建設利多，發展潛力不容小覷，吸引不少首購族目光。

第一建經研究中心副理張菱育分析，上榜的捷運站點多因屬末尾站，通常有通勤時間長、生活機能薄弱問題，且建築多為舊公寓或華廈，購屋者在評估時，除了房價本身，還需將老屋修繕成本及銀行核貸成數列入考量。然而，對於一心想購屋、預算卻有限的買方來說，這些捷運站仍是首購低門檻選項。

新青安專案助攻首購晉升有殼族 購屋族應把握 7 月前申辦期限

張菱育指出，綜觀此次上榜捷運宅，政府推動的新青安貸款方案是目前晉升有殼一族的關鍵推手。以淡水站為例，若購買 30 坪住宅總價約 1032 萬元，自備款約準備 206 萬元即可進場。新青安提供最高 5 年寬限期與 40 年房貸方案，能有效分散初期還款壓力，讓年輕人能在薪資增長與資產增值之間換取空間，是目前小資族沿捷運購屋的重要財務緩衝。

然而，她也特別提醒，現行的新青安利率補貼將於今年 7 月底屆滿，未來政策是否續辦或優惠縮水仍具不確定性。買方在規劃財務支出時，應以補貼結束後的利率水準進行壓力測試，確保長期償債能力。

