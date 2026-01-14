台北十大老屋交易路段！第一名屋齡超過50年 房仲說是超級都更潛力宅

記者陳韋帆／台北報導

台北市十大老屋交易路段出爐！台北市2025年十大老屋交易路段，以松山區撫遠街50年居冠，士林區延平北路五段、信義區福德街都是48年居次。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，老屋位於好地段上，極具都更價值，更是首購族入住台北市的敲門磚。

永慶房屋統計，台北市2025年十大老屋交易路段，屋齡最老前三名松山區撫遠街，平均屋齡50年、平均交易單價69萬元、便宜行政區均價約30萬，並列第二的士林區延平北路五段、信義區福德街，屋齡都是48年，每坪分別便宜行政區12.2萬、17.5萬元。

2025年台北市十大老屋交易路段出爐。（圖／永慶房屋提供）

老市區機能成熟 老屋更具都更潛力

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街與延平北路五段多為早期發展的住宅聚落，建物以公寓為主，雖然屋齡老舊，但生活機能已相當成熟。

對於預算有限的民眾而言，這類路段因總價門檻較低，成為留在台北市精華區的實惠選擇。此外，隨著政府推動都更與危老重建，這些高齡路段的土地價值不容小覷，吸引不少看好長期增值空間的買方進場，透過入主老屋提前佈局未來的都更紅利。

蛋黃區老屋房價更穩 民生社區與東區單價穩站百萬

另觀察信義區虎林街、大安區忠孝東路四段、松山區民生東路四段，即使屋齡都超過40年，但與行政區均單價僅差距在2萬以內。

陳金萍表示，上述三區段都位於蛋黃區，以大安區忠孝東路四段來說，位處東區商圈核心，擁有捷運站點優勢，即便平均屋齡43年，單價仍高達109.6萬元，高於大安區平均單價；至於松山區民生東路四段，受惠於民生社區特有的美式規劃，環境優美且機能完整，即使屋齡達44年，價格依舊優於松山區整體平均。

另外，虎林街都鄰近信義計畫區，交通優勢讓房價保持穩健。這顯示在北市蛋黃區，地段的稀缺性往往超越屋齡的重要性。不過，她也提醒，民眾挑選高齡屋時，除考量地段與機能，也應評估房屋耐震安全性與修繕成本，確保資產價值與居住品質並重。

