台北升學名校驚傳霸凌！網紅醫師女兒疑「被踢到重傷」癲癇發作急送醫

台北某升學名校爆校園霸凌。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台北升學名校爆校園霸凌釀重傷！一名經常在粉專上分享兒科日常的網紅醫師近日突然請假代診，隨後透露國二女兒疑似遭到同班男同學施暴釀至重傷，甚至癲癇發作、無力行走，引爆校園霸凌疑雲。不僅如此，還有網友爆料指出事件發生於台北某升學名校，而且施暴學生家長還疑似透過家長會成員取得受害者個資，消息曝光後頓時引起輿論撻伐。

一名經常分享兒科門診日常的網紅醫師11月30日突然透過粉專表示，由於家中臨時有事，因此12月2日至5日的門診將由其他醫師代診：「有機會一定會跟大家說說這件事。看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰。」

不料，這名網紅醫師後來在12月3日再度發文，首先感謝眾多朋友的關心和祝福，隨後透露自家就讀國中的女兒下肢無力走路、癲癇發作，懷疑愛女脊椎受傷的他已帶其前去醫院進行電腦斷層檢查與核磁共振，最後更憤慨直言：「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」字裡行間透露女兒疑似慘遭校園霸凌，因此也讓PO文曝光後頓時引起熱議，紛紛替醫師一家人加油打氣。

對此，就有網友在臉書社團「家有私立中小學生」匿名發文爆料，稱台北某知名高中竟發生校園霸凌事件，校內一名國二女同學被同班男同學以腳踢頭，造成女同學重傷住院。更離譜的是，施暴的男同學的家長還疑似透過家長會中的一名急診醫師家長取得女同學的個資，也讓受害女同學家長得知此事後相當震怒。

爆料文也曝光受害女同學的家長就是該網紅醫師，並在文中為該醫師加油，更希望所有施暴者都受到應得的處罰。爆料者也在文末喊話校方妥善處理，還給受害女同學公道，並讓校園不再存在暴力事件：「衷心期待這位女同學能早日康復，支持暴力零容忍。也希望所有的家長能利用這個機會，好好的和孩子們聊聊，不要讓這種事情再次發生。」

PO文曝光後頓時引起熱議，再加上事發學校是北市非常有名的「升學名校」，不少網友紛紛怒批：「沒家教的小孩！爸媽也…看來唸私校也不是好選擇」、「我是附近的鄰居，有些學生品行真的沒想像中好，曾經看過幾個男同學在馬路邊互丟石頭玩耍，幾輛車還被丟到，我很生氣的看著他們，然後這群男孩一點羞恥心也沒有，還瞪回來！一點都不覺得自己行為有問題」、「成績好，很會霸凌同學的也不少」、「近幾年一堆人擠破頭都要進此校，難道是傻了嗎？」

