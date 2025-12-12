台北危老案居冠 9成強化耐震設計

台北危老重建愈來愈熱！根據台北市建管處資料，自民國106年危老條例上路以來，截至今年11月底，台北市危老核准案達1049件，穩居全國第一。更驚人的是，高達88.9％的台北危老案都選擇強化「耐震設計」；若進一步觀察行政區，這股強化潮明顯集中在高價蛋黃區，信義區老案強化耐震設計占比高達94.3％、大安區92.7％、中山區91.9％、松山區91.7％、士林區90.1％，全逾9成。另近年房價上漲快速、新興的南港區也有93.3％。

對此，全向科技房產中心創辦人劉永昌指出，這些數據背後反映台北老屋密度過高、房價高重建誘因強與民眾耐震意識全面升級等三大現象。

劉永昌指出，台北市危老核准案量全國第一，並不是因為政策推得快，而是因為「老屋密度」、「房價」、「老屋風險認知」三要素高於其他縣市。

到今年第2季為止，台北市平均屋齡高達39.09年，屋齡超過40年的建物比率達57％，更有高達74％的建物屋齡超過30年，比率都是六都中最高。這些房子多半集中在921大地震前興建，普遍都不耐震，因此，面對台灣大地震頻發，很多老屋屋主都有重建意願。

此外，台北房價高，一旦能重建，房屋價值也遠比外縣市大很多，拉升住戶重建誘因。加上台北民眾對老屋風險認知度也高，對「換新房」的需求普遍較強烈，因此重建速度領先全國。

危老重建本身一定符合新耐震規範，但仍有近9成案件額外增加耐震強化設計，信義、大安、中山、松山、士林等台北最傳統的核心蛋黃地段與新興的南港區占比更高。原因可能有三點，第一、台北人口密集，蛋黃區人口密度更高，第二、住戶資源較多，更願意提升建築品質，第三、高價區買方更在意安全與建築品質，建商若不把耐震做到位，反而難以在市場上取得客戶青睞。

劉永昌表示，近一年來新屋耐震性能已成台北房市的「熱銷關鍵字」。在高價區市場特性＋居民安全意識＋建商品牌策略三者共同推動下，造就了台北危老案強化耐震比例高，精華蛋黃區與新興區更高的結果。