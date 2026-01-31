台北名店「阿城鵝肉」惹議！ 新店菜單印「簡體字」遭炎上

阿城鵝肉菜單上竟然使用簡體字。（圖／翻攝自臉書＠阿城鵝肉）





曾蟬聯多年米其林必比登推薦的台北知名美食「阿城鵝肉」，日前業者在三峽北大商圈又開了新店面，但被民眾發現，菜單上竟然使用「簡體字」，照片被po網後，立刻引發炎上。

煙燻白切鵝肉，肉質Q彈，是店家的招牌。開業超過30年的台北阿城鵝肉，雙北有多家分店，甚至蟬聯多年必比登美食推薦。不過日前，業者在三峽北大商圈開出的新門市，被民眾發現菜單上竟用了中國的「簡體字」，寫著「帶著愛心的菜，味道才會好」，引發網友熱議，甚至有人因此到Google評論留下負評。

對此，店家在臉書發文致歉，表示菜單確實是在網路訂購的，會進行調整與修正，也強調他們沒有任何立場，會避免類似情況再發生。貼文一出，有些網友仍然很氣憤、不領情，但也有網友出面緩頰，力挺店家願意道歉，引發正反討論。

