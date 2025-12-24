台北和平東路濃煙瀰漫 現場囤大批家電！警消急出動找肇因

2025年12月24日，台北市和平東路一處民宅濃煙竄出。讀者提供



台北市民在12/19發生通緝犯張文丟擲煙霧彈、汽油彈，揮刀隨機殺人命案，台北車站及中山站商圈的濃煙令人深刻印象，不少人至今心有餘悸。24日凌晨4點12分，台北市大安區和平東路一處鐵皮建築物1樓突然竄出濃煙，台北市消防局和轄區警方出動大批人力到場灌救，且找原因，所幸無人員傷亡，火勢5點26分撲滅。

台北市消防局獲報指出，大安區和平東路三段旁1層樓鐵皮建築物的1樓起火，該建物是住宅用途，燒燬電器雜物，燃燒面積約150平方公尺。北市消防局指揮車5輛、消防車23輛、救護車4輛、人員83人到場灌救。

廣告 廣告

火災現場囤積大批家電，據調查，屋主偶爾接案維修，事發當時屋主倉皇逃生，確切起火原因由火調人員進一步調查釐清。

台北市環保局評估這起火警，產生濃煙預計將影響大安區、文山區、信義區、萬華區、及中正區。台北市災害防救辦公室已請前開區公所透過里鄰系統提醒民眾注意。

119有接獲信義區民眾陸續進線反映聞到焦臭味，台北市環保局表示，檢視北市各區測站，目前各區空氣品質為普通到良好等級，請民眾安心，該局將持續進行空品監控。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%