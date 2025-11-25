台北咖啡廳推薦｜咖啡也能配水果？雙北3間超有梗創意咖啡館收藏
有時候，一杯咖啡能帶來的驚喜，遠比你想像的還多，那股香氣裡藏著不一樣的風味，入口時竟還帶點熟悉卻又意想不到的清爽滋味，讓人忍不住想再啜一口，細細感受它的層次。如果你以為咖啡只能是苦香濃郁，那你一定沒試過「水果咖啡」的魅力，當這些水果遇上咖啡，竟然能碰撞出讓人驚喜的火花，每一口都像是一場味蕾旅行，讓人忍不住一再回訪。
台北咖啡廳｜Barista Ray
從台南紅到台北的人氣芭樂咖啡
如果你正在尋找一杯能刷新味蕾、打破咖啡既定印象的飲品，Barista Ray 絕對會讓你驚喜。這家從台南一路紅到北部的特色咖啡館，以招牌「芭樂咖啡」成為咖啡控心中的必訪名單，走進 Barista Ray，空間以簡約設計為主，沒有過度裝飾，卻散發出專業與專注的氛圍，咖啡師 Ray 本人曾獲得多項比賽獎項，他將手沖技法與創意巧思結合，讓水果與咖啡碰撞出全新的火花。其中最受歡迎的就是「芭樂咖啡」，綿密的泡沫帶著淡淡果香，一入口就像是把新鮮芭樂化在嘴裡，尾韻則回到熟悉的咖啡醇厚感，平衡而耐喝，上層灑上的梅粉，意外讓風味更加突出，卻不會搶走芭樂的香氣，是一款能讓人一試成主顧的特色飲品。
除了芭樂咖啡，Barista Ray 也持續推出其他創意咖啡，從細膩的調和比例到口感設計，每一杯都像是一場味覺小旅行，即使平常不愛水果入咖啡的客人，也常因這裡的作品而改觀，不論是想要體驗「咖啡新風貌」，還是想在城市裡找到一杯能帶來驚喜的飲品，Barista Ray 都是值得特地前往的目的地。
喝一杯有故事的咖啡，順道走進千年珍藏的殿堂——暢遊故宮 × 咖啡，品味時光的雙重醇厚
店家資訊
地址：台北市大安區忠孝東路四段248巷11號
營業時間：10:00–18:00
電話：0955-390-375
台北咖啡廳｜咖啡哈巭
插座咖啡廳的好去處
在台北想找一間能同時滿足正餐與特色咖啡的好去處，咖啡哈巭絕對是清單上的亮點。這間名字特別、讀音有趣（巭唸 ㄍㄨ），店裡不只咖啡新穎，餐點也讓人驚喜連連，走進咖啡哈巭，氣氛輕鬆自在，插座與網路一應俱全，無論是想專心工作還是與朋友聚會，都能找到舒適的位置，最吸引人的是他們的 西瓜咖啡，清爽的花果香與咖啡基底意外契合，入口後帶來沁涼感，適合在午後慢慢啜飲，除了西瓜咖啡，酪梨料理也是店內的招牌，綿密厚實的口感讓餐點更有份量，尤其是搭配墨西哥卷，清爽又扎實，不容易膩口。
咖啡哈巭不只是喝咖啡的地方，更像是一個可以「久坐」的空間，你可以邊享受特色飲品，邊解決午餐或晚餐，甚至再加點一份甜點，度過完整的一個下午，這裡的氛圍沒有壓力，加上店員親切，讓人一次到訪後就想再回來。
店家資訊
地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄24號
營業時間：週一至週六 11:00–20:00，週日11:00-19:00
電話： 02-2255-8125
台北咖啡廳｜Aspoon cafe
巷弄裡的時髦咖啡館
隱身在台北巷弄中的 A Spoon Cafe，是一家兼具時髦感與舒適度的咖啡館。這裡沒有喧鬧人潮，卻有一種讓人想待上一整個下午的靜謐氛圍，是許多人心中專屬的秘密基地。
店內最受矚目的飲品是柳橙咖啡，上桌時散發著清新的柑橘香氣，入口後果香並不搶味，而是與咖啡的酸韻完美融合，讓人感受到清爽卻不失厚度的層次感，搭配店內招牌的肉桂捲，外層微酥，內層香氣越往裡越濃郁，成為不少老客人每次到訪必點的組合，不僅如此，A Spoon Cafe 的裝潢風格簡潔大方，無論是一個人來閱讀、帶電腦辦公，或與朋友小聚，都能在這裡找到自在的節奏，這是一間會讓人忍不住想「收藏起來」的咖啡館，每次造訪都能發現新驚喜。
店家資訊
地址：新北市板橋區文化路一段32巷22號
營業時間：週一至週五 9:00–17:00，週六週日10:00-18:00
電話：02-2966-6529
雙北3間創意咖啡館！
台北咖啡廳常見問題
Barista Ray 有什麼特色？
Barista Ray 以「芭樂咖啡」打響知名度，咖啡師曾獲得比賽獎項，咖啡泡沫帶有淡淡果香，並搭配梅粉點綴，讓人印象深刻。除了芭樂咖啡，店內也提供多款創意水果咖啡，是喜歡嚐鮮的咖啡控必訪名店。
咖啡哈巭 有推薦的飲品或餐點嗎？
咖啡哈巭主打水果咖啡，像是西瓜咖啡就以清爽花果香受到喜愛。店內同時提供墨西哥卷、酪梨料理等正餐，適合想一次享用咖啡與餐點的客人。另外，這裡也是插座咖啡廳，常見有人帶電腦前來工作。
A Spoon Cafe 的環境和餐點如何？
A Spoon Cafe 位於台北巷弄，裝潢時髦安靜，適合平日下午前往。特色飲品「無心插柳」香氣濃郁卻不搶味，與咖啡酸度融合得恰到好處。甜點部分推薦肉桂捲，從外層到內層風味漸強，深受甜點愛好者喜歡。
