台北喜來登推「金風蟹舞」秋蟹饗宴 2025年感恩聖誕禮籃暖心登場

【陳揚盛／綜合報導】秋來歲末，台北喜來登大飯店即日起於館內粵菜餐廳「辰園」及泰式餐廳「SUKHOTHAI」推出「金風蟹舞」秋蟹饗宴，嚴選北海道活體鱈場蟹、與沙公、沙母等當季肥美蟹種，以精湛手法呈現美蟹料理。即日起至12/27推出兩款感恩聖誕禮籃組，嫩香多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」嚴選2.5公斤頂級安格斯肋眼牛肉，以低溫慢烤鎖住肉汁。經典不敗的「香烤火雞繽紛共享組」肉質細嫩飽滿，外皮烘烤至酥脆。每款組合皆搭配松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、義式香料時蔬以及杏仁奶油派等豐富配餐。感恩聖誕禮籃每組售價5990元起，可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓The Deli預訂。

「辰園」由新任主廚伍志杰掌杓，以三種粵菜料理手法，獻上「極上蟹宴三品」包括「花雕蒸鱈場蟹柳」、「避風塘焗蟹身」及「鱈場蟹泡飯」，主廚更將兒時曾品嚐過的「艇仔辣炒蟹」美味復刻上桌、與台灣的賓客分享。「SUKHOTHAI」泰籍主廚 Jimmy則以南洋香料與酸辣風味演繹秋蟹，推出「綠胡椒蒜香炒沙公」與「泰式檸檬椰香醬炒沙公」，帶來開胃過癮的異國新作。

「辰園」由曾任職於米其林三星粵菜餐廳的伍志杰主廚掌杓，以正值產季且重達3公斤的「北海道活體鱈場蟹」入饌，推出「極上蟹宴三品」每套2萬9800元+10%。首吃「花雕蒸鱈場蟹柳」將蒸煮鱈場蟹的精華高湯融入蛋白液蒸炊，鋪上肥嫩鮮美的蟹腳肉，再淋上十年陳釀花雕酒提香，並以雞油增添醇厚層次，完整展現鱈場蟹的細膩原味。

辰園亦推出沙公、沙母料理，包括「沙母焗絲苗」、「芹香胡椒炒蟹」、「薑蔥炒蟹」及「艇仔炒辣蟹」，每道均展現沙公的豐厚蟹肉及沙母蟹黃蟹膏的飽滿濃郁，為饕客帶來極致蟹宴體驗。台北喜來登大飯店提供

二吃「避風塘焗蟹身」以粵菜技法「焗」鎖鮮，主廚先以乾辣椒與豆豉爆香，再加入生抽、蒜酥與蟹身拌炒，讓蟹殼裹滿金黃蒜酥、肉質充分吸收豆豉與蒜香，外香酥內鮮嫩，層次豐富，展現濃郁辛香風味。三吃「鱈場蟹泡飯」主廚將蟹膏與龍蝦等頂級食材入鍋熬煮兩小時，提煉出醇厚高湯，並於桌邊服務時加入鱈場蟹肉、海虎蝦球與北海道干貝滾煮，釋放鮮香精華。隨後放入角瓜、草菇、瑤柱絲增添清甜層次，最後撒入酥炸泰國香米，湯面瞬間迸發呲呲作響、香氣四溢，熱湯、米香與海味交織。

伍志杰主廚亦以「蟹肥膏黃」的沙公與沙母為主角，取沙母的豐腴膏脂打造「沙母焗絲苗」將文昌雞與老母雞細火熬製高湯，燜焗沙母使飽滿的蟹膏精華融入湯汁，再加入蒸熟的泰國絲苗米拌炒收汁。絲苗米粒勻細分明、能充分吸附蟹香但保留米粒口感，揭蓋瞬間香氣撲鼻交織出濃郁層次。

「芹香胡椒炒蟹」則以芹香的清爽與白胡椒的辛香，襯托沙母蟹膏的醇厚，主廚以芹菜與粗磨白胡椒鋪底燜燒釋出辛香，再將蟹身入鍋大火翻炒、逼出鑊氣，使清雅辛香與蟹膏甘醇交融，成就風味鮮明的經典粵式蟹宴。兩道沙母料理均為3800元+10%。沙公以蟹螯肉滿著稱，入秋天涼後肉質更加緊實彈嫩，各式料理皆能展現鮮甜本味。

「薑蔥炒蟹」選用鮮活沙公以薑片與台灣三星蔥燜煮，使蔥香與薑辣緩緩滲入蟹肉，再以大火快炒收汁，蟹肉鮮嫩甘甜、鑊氣濃而不搶味。「艇仔炒辣蟹」則是源自早期香港漁船上的常民美味，重在食材新鮮與火候掌控。主廚以豆豉與乾辣椒爆香，加入雞湯與沙公燜煮收汁，再掀鍋大火快炒搶鑊氣，最後以蒜酥翻炒提香，十足展現精準的火候技藝。兩道沙公料理均為3600元+10%。

位於館內2F的宮廷泰菜「SUKHOTHAI」泰籍主廚 Jimmy則以鮮辣奔放的南洋風情詮釋秋蟹滋味，「綠胡椒蒜香炒沙公」運用泰式海鮮料理中常見的「炸後快炒」技法，以以油炸蟹身至七分熟封存蟹肉鮮甜，再與綠胡椒、大蒜及乾辣椒大火快炒，讓帶有檸檬清香的綠胡椒與蒜辣香氣充分滲入蟹肉，展現南洋熱辣奔放的風味。「泰式檸檬椰香醬炒沙公」融入泰南地區的馬來風格，以蝦膏、豆瓣醬、香菜根、鳥眼辣椒與綠辣椒等香料，搭配濃郁醇厚的椰奶熬製成特製椰子蟹醬，再加入沙公慢煨入味，最後以皺皮檸檬點綴提香，鹹香、鮮甜與酸爽交織，風味細膩且富有層次。兩道秋蟹料理均為2280元+10%。

台北喜來登宮廷泰菜「SUKHOTHAI」推出兩道沙公特色料理，包括「綠胡椒蒜香炒沙公」 與 「泰式檸檬椰香醬炒沙公」，辛香開胃。台北喜來登大飯店提供

而The Deli延續傳統推出感恩聖誕禮籃，「爐烤美國牛肉溫馨組」以精湛手法低溫爐烤使重達2.5公斤的美國安格斯肋眼均勻受熱，不僅保留風味更完整封存肉汁，佐以馬德拉紅酒醬、辣根醬、酸黃瓜與黃芥末醬，層層推疊豐富口感，令人回味無窮。而最具代表性的「香烤火雞繽紛共享組」則選用6公斤重的肥美火雞，先以低溫烘烤使內裡軟嫩，再用高溫上色創造酥香金黃外皮，搭配吉伯特黑胡椒醬與橙香蜂蜜蔓橘醬，完美平衡肉香與醬香層次，成就最無可取代的節慶料理。

台北喜來登The Deli 獻上兩款「感恩聖誕禮籃」，主打「香烤火雞繽紛組」除了香氣四溢的主餐還搭配多款應景配菜，為歲末聚餐增添美味與歡愉。台北喜來登大飯店提供

除了主菜，禮籃組的配餐陣容同樣精彩可期。每款組合皆搭配松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心粉、義式香料季節時蔬等，以及甜香滿盈的杏仁奶油派點綴節慶甜意。此外，「爐烤美國牛肉溫馨組」特別附上南瓜布里歐，而「香烤火雞繽紛共享組」則搭配栗子葡萄雞肝麵包餡，增添風味層次與飽足香氣，配餐道道皆以細膩工法烹製，為節慶時光打造醇厚迷人的專屬滋味。禮籃每組售價5990元起，在家即可輕鬆打造五星級餐廳般的節慶饗宴。

台北喜來登「爐烤牛肉溫馨組」以重達2.5公斤的美國安格斯肋眼烤至，搭配豐盛配菜與杏仁奶油派，與家人共享節慶美味。台北喜來登大飯店提供

