台北喜來登請客樓「金蟹宴」8道必吃菜單！辣炒帝王蟹蒜香濃郁，熟醉甘甜、川味椒麻交織鮮美層次
隨著入秋冷空氣報到，正是吃秋蟹的大好時機！榮獲米其林一星肯定的米其林一星餐廳《請客樓》，即日起推出期間限定的「金蟹宴」！與常見傳統的清蒸或白灼不同，此次以「川味」為主題，讓大嗑螃蟹同時品味椒麻、蒜香、微醺酒味的交織出的極鮮美味，值得吃貨們一嚐。
請客樓「金蟹宴」16道川味秋蟹佳餚限時登場
因2024年與「中國川菜大師」許凡主廚掌杓的「許家菜」展開客座饗宴，請客樓主廚許宏德今年率領團隊前往成都研習川菜手法數個月時間，特別把秋季必吃的螃蟹料理結合川菜手藝，呈現出16道新潮秋蟹佳餚。集結鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳、松葉蟹等5大時令活蟹而成的「金蟹宴」，僅於12/31前推出。我們整理出8道必吃菜單，色香味俱全實在不容錯過！
2025請客樓「金蟹宴」必吃菜單
熟醉處女蟳
別於將生蟹以酒浸漬生食的「生醃」，中國江浙特色的「熟醉」料理，是將螃蟹蒸熟後才放入調理過的醉汁，以酒去腥並帶出蟹肉鮮甜。嚴選當季處女蟳蒸至鮮嫩飽滿，濕潤濃稠的蟹膏透出金黃晶亮色澤，浸入花雕、白蘭地、高粱特調醬汁泡約3小時，其酒香與蟹膏完美交融，甘香微醉滋味叫人難以忘懷。
香芋蟹肉手撕雞
酥炸至金黃的芋頭絲、Q彈雞腿肉、鮮嫩松葉蟹肉層層堆疊，上桌前點綴魚子醬、食用花，並佐以紅油與辣油調製的醬汁。一次能品嚐酥脆、彈嫩與鮮甜的完美交織，紅油與煳辣油有著奔放香氣，卻不過度搶過食材本身，呈現出創新與經典的完美平衡。
蟹肉蜜豆石榴包
把松葉蟹肉蒸熟後取出，搭配豆眼、爽脆筍丁，並僅以少許鹽巴提鮮，保留食材的原味鮮香。接著把餡料包入越南春捲皮、捏成石榴狀並以水蓮菜綁緊，精緻外型令人傾心。
金蒜辣炒帝王蟹
「金蟹宴」最大亮點！選用重達3公斤帝王蟹，改良自粵菜「避風塘」料理手法，並結合川味佐料，先將金黃蒜酥、成都新一代朝天椒辣椒粉炒成金紅色料底，帝王蟹以高溫加入脆漿炸至飽滿7分熟，再入鍋與花生、金紅色料底小火拌炒，使辛香蒜辣緊緊裹附每一絲蟹肉，出鍋後再撒上香茅碎、九層塔提香，多層次風味令人難以停下餐具。
青辣汁肉餅蒸膏蟹
將沙母蟹拆解、取其肥美的蟹肉，鋪在豬肉泥基底上，頂層鋪以濃郁濕潤的蟹膏並以大火蒸製，使蟹汁精華完美滲入肉餅，出爐後擺上滿滿的青辣藤椒，以及淋上特製魚露椒汁，結合辛香與鮮味、清韻微麻，實為味蕾的一場華麗冒險。
椒麻酥皮炸蟹盒
上桌就使人眼睛一亮！以全新「金蟹食器」盛盤，將薄切酥炸的琵琶肉包裹蝦仁漿、鮮拆蟹鉗肉與韭菜餡、藤椒與香菜提鮮，外層裹上蛋白漿炸至金黃。蟹盒入口酥皮薄透、咬開瞬間蟹汁伴隨熱氣滲出、藤椒清香隨之在口腔綻放。
松葉蟹肉麵
以老母雞、雞骨及豬大骨慢火熬製，反覆沖煮至湯頭濃白醇厚，並將蝦仁丁與火腿絲煸炒至香氣四溢後，再注入白湯與手工麵條，使每根麵條充分吸附湯汁精華後撈出置於碗中，接著鋪上每份至少半斤的現拆松葉蟹肉，蟹肉鮮香細嫩、入口溫潤又滑順。
陳皮紅糖糯米山藥
飯後甜點絕佳推薦！以老紅糖慢火熬煮製成糖漿並將新鮮橘皮切末放入，讓橘皮清香融入老紅糖漿的甜味，鋪於頂層的「螃蟹模型奶凍」則是以糯米山藥、牛奶和鮮奶油攪拌後塑形而成，山藥與牛奶結合的軟糯香氣配上老紅糖水的絲滑甜口，同時有暖胃祛寒、緩解蟹的寒性之用。
請客樓
地址：台北喜來登大飯店（台北市忠孝東路一段12號17F)
訂位電話：02-2321-1818
