台北喜劇節邁入第3屆 壯壯以全新專場回歸舞台

壯壯陳彥壯將以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」回歸舞台。（卡米地喜劇俱樂部提供）

2025台北喜劇節邁入第三屆，今年以「療笑（The Laughing Comfort）」為主題，12月4日至14日於台北八大場館登場，其中最受矚目的亮點之一，就是壯壯陳彥壯帶著全新專場回歸。

今年匯聚國內外喜劇能量，匯入日本、英國／澳洲、美國、香港與馬來西亞團隊，節目類型包羅站立／單口、即興、漫才、音樂喜劇與非語言表演等，共有64檔節目、超過101場次，讓不同語言與表演形式在城市中交會，笑聲成為共同語言。

廣告 廣告

近期在影集《黑盒子》演出備受矚目的陳彥壯（壯壯），以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」回歸舞台，延續去年《FAQ》加演完售的熱潮，把日常荒謬整理成「社會WTF圖鑑」，像拖著觀眾一起登上失控沉船，荒唐又好笑，被網友形容是「全台最溫柔卻最不講理的騷擾體驗」。

2025台北喜劇節從12月4日到14日登場。（卡米地喜劇俱樂部提供）

壯壯回憶早期在地下室表演時的冷場與尷尬，也把被羞辱的經驗當養分：「被質疑不好笑不是曾經，是每個禮拜的日常。」他坦言那些經驗讓他更堅定地把羞辱轉成養分，繼續在台上挑釁觀眾。台北喜劇節希望打造「人人被療癒，也能療癒別人」的場域，此外持續多年的《卡米地站立喜劇爭霸賽》今年首度與

LINE VOOM合作VOOM LIVE直播，並安排過去決賽精采重播與今年選拔賽量能釋出，為喜劇節再添亮點。演出場館包括卡米地＋、23喜劇、月半窩、底加書店、飛客俱樂部、Vagus、中影八德演講廳與台北表演藝術中心藍盒子等，購票與節目資訊請洽台北喜劇節官方網站。

更多鏡週刊報導

《黑白大廚》第二季12月16日上線 神祕人回鍋參賽好眼熟

夫妻拌嘴被老公氣到直接買機票飛回台灣 吳申梅找媽媽訴苦

Ella曝跨年放大假S.H.E將合體開趴 Selina笑言只想當垃圾