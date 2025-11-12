台北國小兒童實驗營隊推薦魔法科學冬夏令營

【商家指南推廣專題】

台北國小兒童實驗營隊推薦品牌打造劇場教室。由魔法科學班提供

許多家長都會擔心孩子在課堂上對知識缺乏興趣，導致學習效果不佳，甚至逐漸失去上學動力。今天要為您介紹由台大菁英團隊創辦的「魔法科學班」，以啟發性兼具趣味性的教學方式，激發孩子對學習的熱情，更規劃兒童科學冬夏令營，帶領孩子在充滿歡笑與驚奇的假期中愛上學習，成功在家長間建立台北國小兒童實驗營隊推薦口碑。

台北國小兒童實驗營隊推薦品牌「魔法科學班」

「魔法科學班」的主要創辦人黃新堯先生擁有台大機械碩士學位，曾擔任台大魔術社社長，他的合夥創辦人周杰逸先生，是他台大機械的同窗並活躍於北台灣的補教界名師，他們都在不同的教育場域中，遭遇孩子缺乏學習動力的困境，因此一拍即合，遂決心在2015年創辦台北國小兒童實驗營隊品牌，將實驗與魔術表演轉化為孩子們的學習契機。

重視孩子興趣的兒童實驗營隊

與坊間單純強調技巧的實驗課程不同，魔法科學班重視「興趣的引燃」，有鑑於許多實驗班內容看似新奇，卻與國小課綱脫節，甚至過於艱澀，反而讓孩子感到困惑與抗拒，因此，魔法科學班將魔術表演、實驗與課程結合，經過數百次實驗與調整後，精心設計出適合6至15歲孩子的中、小學科學實驗課程，激發孩子對知識產生好奇心與探索慾望。

兒童科學冬夏令營

以「兒童科學夏令營」聞名的魔法科學班，每年皆會定期舉辦寒、暑假期的國小兒童冬夏令營，獲得眾多家長青睞。一位曾拒絕上學的孩子，參加了國小兒童實驗營隊後，重新燃起對知識的熱情，甚至主動拖著父親到書店購買三千元的實驗器材，成為魔法科學班引以為傲的成果。

台北國小兒童實驗營隊提升孩子學習力

走過十年的發展歷程，魔法科學班已在雙北地區建立良好口碑，並逐步計畫將課程推廣至全台，品牌始終秉持「精彩孩子的人生，從培養學習興趣開始！」的理念，讓教育不再只是課本與考試，期望幫助更多孩子跨越學習障礙，並將科學的啟發力延伸到其他學科，在未來的人生中找到自信與方向。

如果您正在為孩子對學習感到興致缺缺而煩惱，或是想規劃適合孩子的兒童冬夏令營，那麼台北國小兒童實驗營隊推薦品牌魔法科學班絕對是值得信賴的教育夥伴。

更多台北國小兒童實驗營隊推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：魔法科學班

聯絡電話：02-7756-6561

地址：

大安教室—106台北市大安區羅斯福路三段261號10樓

板橋教室—220新北市板橋區四川路一段105號4號樓之1

營業時間：週一至週日09:00～17:00

官網：https://rink.cc/5kn7p

LINE：https://rink.cc/8dht0

以上訊息由魔法科學班提供