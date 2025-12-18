台北國賓皇宮酒店拚2028Q4開幕 A CUT新品牌將進大巨蛋

國賓飯店今（18）日召開法說會，由經營團隊向投資大眾揭露品牌轉型關鍵進度。隨著台北國賓改建工程進入新階段，官方證實將與日本頂級品牌「皇宮酒店（Palace Hotel）」深度合作，目標於2028年底以「台北國賓皇宮酒店」身分重新開幕；而在飯店重建的「空窗期」，國賓憑藉強大的餐飲實力穩住陣腳，旗下米其林一星品牌「A CUT 牛排館」更宣布重大里程碑，將於2026年首度進駐台北大巨蛋（SOGO大巨蛋）開設館外首店。

改建進度曝光 2028年底迎奢華回歸

台北國賓大飯店自2022年啟動危老改建以來，其進度一直是觀光業界的關注焦點。國賓團隊在法說會中指出，位於中山北路的台北國賓原址目前正持續進行重建工程，建築體已興建至約6樓高度，預計於2028年底至2029年初正式重現江湖。

為了重塑品牌高度，國賓已與日本指標性頂級飯店「Palace Hotel（東京皇宮酒店）」簽訂經營合作契約。值得關注的是，Palace Hotel在日本本土享有極高聲譽，更是少數獲得米其林三把鑰匙肯定的奢華飯店。國賓表示，未來將引進Palace Hotel的頂級款待觀念，並結合國賓超過60年的歷史底蘊，將「台北國賓皇宮酒店」打造為台灣最頂尖的精品旅館（Boutique Hotel）。

餐飲績效傲人 A CUT跨館拓點計畫

在飯店改建期間，國賓採取「以餐飲支撐營運」的策略，成效顯著。根據2025年前三季財報顯示，國賓合併營收達10億元，其中餐飲收入佔比高達78％，成為撐起集團獲利的重要支柱。

其中，連續五年獲得米其林一星認可的A CUT牛排館，在搬遷至遼寧街營運後人氣不減，更準備在品牌成立20週年之際主動出擊。國賓透露，A CUT將首度跨足飯店體系以外的商場，預計於2026年第一季進駐台北大巨蛋商場（SOGO大巨蛋）8樓，新店將以「The Grill by A CUT」為名，定位為法式小酒館風格的高級燒烤餐廳，不僅是國賓餐飲品牌延伸的重要里程碑，也展現了集團在重建期間積極開拓市場的野心。

重建期營運穩健 拚第二成長曲線

儘管本業飯店客房因改建受限，國賓仍展現了強韌的財務調度能力。2025年前三季EPS為0.97元。經營層分析，目前的營運重心主要放在維持現有餐飲據點（如遼寧街餐廳、天母中餐廳）的品質，並透過資產活化（如新竹國賓售後租回）來維持穩定現金流。

面對餐飲業日益激烈的競爭與缺工難題，國賓 ESG永續發展上也投入大量心力。法說會中提及，集團已連續五年與聯合利華合作「名廚領航培訓計畫」，培訓超過80位廚藝人才，旨在確保「國賓靈魂」在硬體改建期間不致流失，為未來的超五星飯店儲備服務動能。

未來3年，國賓將處於「餐飲領跑、重建併進」的階段。除了台北大巨蛋的拓點計畫外，集團也將持續優化新竹國賓的商務服務與客房體驗，確保品牌在全台各據點的指標地位。隨著2028年台北國賓皇宮酒店的完工，國賓有望在奢華飯店市場迎來第二個營運高峰。