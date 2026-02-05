台北國際動漫節開展 800攤位齊聚可望創逾2億商機

第14屆台北國際動漫節今天(5日)盛大開幕，共有超過100家廠商，約800攤位共襄盛舉，展場將有來自台日韓的名師、聲優、偶像團體見面會，同時響應文化部政策，今年同樣也有部分攤位可使用文化幣支付。預期參展人潮可達50萬人，創造達新台幣2.5億的商機。

一年一度的台北國際動漫節5日在南港展覽館盛大展開，台北市長蔣萬安也共同出席開幕典禮，並表示自己的大兒子有特別交代希望幫忙買些周邊商品，他會盡量完成使命。蔣萬安更表示，台北市的西門地下街才重新改造完成，另外在華山跟松菸也有許多漫畫展，希望盡量讓台北成為漫畫迷們聖地巡禮的地點。

文化部次長李靜慧表示，文化部在去年推出了第一屆的青漫獎，光個人組就有200多組報名，相信這能量會越來越擴張。而且台灣漫畫去年在國際上也有好成績，可說台灣漫畫已成為對外的名片之一。她說：『(原音)去年度我們台灣漫畫在國際上，包括日本國際漫畫大賞，拿坡里漫畫節裡面，獎項或銷售都交出非常好成績單，我們在這邊幾乎可開心宣布說，漫畫已經也成為台灣向外遞出的文化名片之一。』

同時搭配世界棒球經典賽的熱潮，台中國家漫畫博物館也有台灣棒球相關特展，而文化部跟運動部更準備推出雙百萬運動漫畫徵賽，相信以後就有屬於Team Taiwan的熱血故事誕生。此外，賴清德總統在日前台北國際書展中也帶好幾本漫畫回去，李靜慧相信當漫畫也進入總統書房，漫畫也會成為國人生活的日常。

中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，今年的主題是「讚動漫無極限」，超過百家廠商跟800個攤位共襄盛舉，同時有超過40個攤位可配合文化幣支付，歡迎喜愛漫畫的大小朋友在這週一起到台北國際動漫節感受漫畫的魅力。(編輯：許嘉芫)



台北國際動漫節開幕前，大批動漫迷準備進場。(楊雨青攝)