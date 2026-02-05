台北國際動漫節開幕 蔣萬安曝「大寶」指定要買吉伊卡哇、芙莉蓮

第14屆台北國際動漫節5日正式開幕，台北市長蔣萬安分享，家中大兒子「大寶」有特別交代要買吉伊卡哇商品，並期許本次動漫節能吸引50萬人次入場，讓營業額挑戰3億元，將台北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。（王英豪攝）

第14屆台北國際動漫節5日正式開幕，台北市長蔣萬安也出席觀展，並分享北市包含華山等各大藝文展區都有動漫相關展覽，他還透露家中大兒子「大寶」有特別交代要買吉伊卡哇商品，還有動畫「葬送的芙莉蓮」第二季已開播，若有看到商品福袋也記得幫他買。蔣萬安期許本次動漫節能吸引50萬人次入場，讓營業額挑戰3億元，並將台北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。

台北國際動漫節今日開幕第一天，一早就有許多動漫迷為了排限量商品擠爆展場，更有許多COSER打扮成心愛角色參展，現場相當熱鬧。

蔣萬安參展後表示，去年台北國際動漫節吸引了48萬人次進場，創造超過2億元的營業額，今年動漫節攤位數增至800個，預計將再創歷史新高，目標是吸引超過50萬人次，並期待能突破3億元商機。

蔣萬安指出，動漫節相關活動不僅在南港展覽館，花博爭艷館也將有Fancy Frontier開展，北市府正積極將動漫元素融入城市空間，例如上月才全面改造完成的西門町地下街，現已進駐人氣店家Animate及多樣扭蛋機。

蔣萬安還說，華山文創園區、松山文創園區也設有《咒術迴戰》及《藥師少女的獨語》等相關特展，而台灣科博館則有《葬送的芙莉蓮》及《航海王25周年》特展，期盼未來將台北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。

蔣萬安分享，他已有好幾年沒特別關注動漫，但因家中「大寶」特別「推坑」，也讓他最近重新接觸動漫。

蔣萬安更透露，昨晚大寶特別交代他，若在動漫節現場看到吉伊卡哇的周邊商品務必要買，還有動畫《葬送的芙莉蓮》第二季已開播，也希望蔣萬安能購買相關福袋，他更引用《葬送的芙莉蓮》的角色名言，笑說「如果是欣梅爾的話，他一定也會這樣做」。

社團法人中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓指出，本次參展主題展區的《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》是改編自台灣的原創作家三木奈莎老師，累計銷售超過200萬冊的作品，也代表台灣原創作家產品開發上它的無限可能，以及台灣針對本土原創作品在跨域改編上的高度重視。

