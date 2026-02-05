台北國際動漫節首日！800攤位「逛展攻略、舞台活動」一次看

記者柯美儀／台北報導

第14屆台北國際動漫節展期自2月5日至9日。（圖／翻攝畫面）

第14屆台北國際動漫節今（5）日於南港展覽館一館盛大登場，展期自2月5日至9日，匯集超過100家廠商、約800個攤位共襄盛舉，集結漫畫、動畫、遊戲與原創IP等多元內容。主辦單位預估，5天展期可吸引超過50萬人次參觀，創造約2.5億元商機。《三立新聞網》也整理逛展資訊，讓讀者一次掌握本屆動漫節的看點與亮點。

人氣IP齊聚 經典×話題作品登場

本屆動漫節展出內容橫跨多個世代與題材，作品展牆集結眾多人氣IP，包括《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《HUNTER×HUNTER 獵人》與《葬送的芙莉蓮》等王道之作，也納入近年話題度爆表的《我獨自升級》。同時，《真珠美人魚》、《亂馬1/2》、《EVANGELION新世紀福音戰士》、《名偵探柯南》等經典作品登場，喚起不同世代粉絲的共同回憶。

此外，風格細膩的《藥師少女的獨語》、經典名作《凡爾賽玫瑰》，以及在粉絲圈迅速累積人氣的《語意錯誤》、《戀與製作人》、《鏈鋸人》等作品同樣吸睛，從熱血少年、戀愛情感到奇幻題材一次網羅，滿足各類動漫迷期待。

第14屆台北國際動漫節今日登場，現場湧入大量人潮。（圖／中華動漫出版同業協進會提供）

AB雙舞台32場活動 聲優、偶像輪番上陣

除了豐富展出內容，舞台活動同樣是本屆動漫節一大亮點，AB雙舞台共規劃32場活動，邀請國內外漫畫家、聲優及偶像團體輪番登場，包括國外名師12位、國內名師5位、國外聲優14位、國內聲優4位，以及約29組偶像團體參與，帶來簽名會與表演活動，吸引粉絲朝聖。

其中，購物橘子邀請AKB48 Team TP林于馨、黃奕霖、黃昱燕、蘇姮羽、蔡喬茵、楊亞芸、劉曉晴、蔡亞恩、張少瞳、伊 品、陳穎臻、陳以凌等多位成員與粉絲近距離互動；鶴蘭音樂祭Blo oD&ArT也集結多組偶像團體接力演出，炒熱現場氣氛。

第14屆台北國際動漫節匯集超過100家廠商、約800個攤位，吸引粉絲朝聖。（圖／翻攝畫面）

文化幣升級 逾40家廠商可折抵消費

動漫節今年第三度攜手文化部推動文化幣消費，超過40家參展廠商提供指定商品可使用文化幣折抵，創下歷年新高。13至22歲民眾可透過「文化幣」APP領取1200點文化幣（1點等同新台幣1元），於展場直接消費。

文化幣適用店家（名單持續更新中）：長鴻出版社、MUSE木棉花、台灣角川、台灣東販、尖端出版、東立出版社、青文出版社、羚邦動漫展、曼迪傳播、回歸線娛樂、野獸國、胡創、平心出版／知翎文化、深空出版、三日月書版、三貝多、振光玩具、Funbox、百達遊、希萌創意、買動漫、星宇文創、安比斯動漫、JINART、台灣艾瑪文化、映像達樂、露天市集、基隆金證N、Academy Legacy Games、EBIS Anime ∣ AniEBIS、台灣駿河屋、轉蛋大王、ANYWHERE、amiami、緣創時易、可可貓漫工坊、日落小物、聚眾吸貓、毛起來抽、燈塔工作室、偶手好癢、豬帽子 Boarhat（南崁店）、四葉幸運草。

逛展攻略！攤位亮點一次看

1.原創集章任務：完成攤位指定的3項簡單任務，可免費獲得「第四屆得獎作品限量周邊三件組」，將喜愛的原創角色周邊帶回家收藏。

2.新春試手氣：配合農曆年節推出「新春抽好禮」活動，拍攝攤位書籍或遊戲並上傳社群打卡，標註指定Hashtag「#原創IP風雲榜」，即可獲得刮刮樂乙張，獎項包含限量漫寶周邊與新春紅包袋。

3.漫寶粉絲抽抽樂：人氣吉祥物「漫寶」現場互動，追蹤漫寶任一社群平台帳號即可參加抽獎，有機會獲得實用可愛的「漫寶大頭零錢包」。

4.歷屆得獎作品展示：現場完整展出歷屆獲獎漫畫與小說，提供民眾自由翻閱，發掘優質台灣原創作品。

5.商務媒合洽談中心：設置商務洽談專區，促進產業交流，有IP授權或合作需求者，可展前於線上平台預約。

台北國際動漫節舞台表。（圖／台北國際動漫節提供）

台北國際動漫節舞台表。（圖／台北國際動漫節提供）

台北國際動漫節舞台表。（圖／台北國際動漫節提供）

