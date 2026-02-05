台北國際動漫節 估創2.5億商機

台北市長蔣萬安出席「第十四屆台北國際動漫節」開幕記者會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安五日出席「第十四屆台北國際動漫節」開幕記者會，表示本屆動漫節規模盛大，目標吸引五十萬人次入場，創造新高營業額，讓台北成為動漫迷的首選城市。

他回顧去年動漫節吸引四十八萬人次，營業額超過二億元。今年攤位數增至八百個，預計吸引超過五十萬人次，商機可達二點五億元以上。蔣萬安說，寒假期間年輕朋友熱情參與，顯示動漫文化的魅力。

他強調，除了南港展覽館的動漫節，花博爭艷館也有Fancy Frontier展覽，將吸引眾多動漫迷。市府也將動漫元素融入城市空間，如西門町地下街的改造，已有Animate及多樣扭蛋機進駐。

此外，華山文創園區、松山文創園區設有《咒術迴戰》及《藥師少女的獨語》等特展，台灣科博館則有《葬送的芙莉蓮》及《航海王二十五週年》特展，讓寒假成為動漫迷的最佳體驗時機。

蔣萬安坦言因家中大寶的影響重新接觸動漫，並幽默提到大寶希望他在動漫節購買相關商品。他再次祝福本屆動漫節圓滿成功，感謝主辦單位及所有動漫迷，祝大家有愉快的體驗。