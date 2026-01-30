台北國際動漫節2月5日登場！羚邦10大福袋內容曝光 《咒術》乙骨純愛戒指回歸

台北國際動漫節2月5日登場，推出包括《咒術迴戰》等多項人氣IP周邊。羚邦亞洲提供

2026年第14屆台北國際動漫節即將於2月5日盛大登場，羚邦集團今年火力全開，進駐南港展覽館並推出10款超值福袋與多項人氣IP週邊。從熱血破表的《排球少年!!》、《咒術迴戰》到近期引爆話題的廢土風新番《GACHIAKUTA》都有新品推出，特別是睽違5年重新復刻的《咒術迴戰0》乙骨純愛戒指，更是無數「純愛戰神」心中必收藏的逸品。

今年羚邦推出的10種福袋分為1200元與1000元兩種價位，其中《咒術迴戰》福袋對應最新劇情「死滅迴游前篇」，內含主要角色30公分大立牌、「領域展開」地墊及極具話題性的「獄門疆」金屬鑰匙圈，讓粉絲感受被五條悟守護的儀式感。

乙骨純愛戒指睽違5年重出江湖！《咒術》《排球》福袋誠意滿滿

《排球少年!!》則將烏野與音駒的熱血精神融入生活，推出「飛べ」與「繋げ」緹花毛巾，更附上日向與影山的無框畫，甚至連洗衣袋都化身為隊服造型。所有商品收納在夏日煙火浴衣造型的專屬提袋中，展現出動漫節特有的歡樂慶典氛圍。

廣告 廣告

台北國際動漫節，《排球少年》相關周邊商品。羚邦亞洲提供

對於喜愛「老婆」的紳士們，《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》福袋不僅有能隨意幫艾莉換裝的壓克力衣架，還有還原款白色膝上襪與桃紅色泳裝半身抱枕，誠意十足。

而針對女性向與純愛市場，《天官賜福》推出情人節主題壓克力畫板，花城咬玫瑰與謝憐咬紅線的唯美畫面簡直「甜到長螞蟻」，搭配毛絨手機背包，讓粉絲能將心愛的角色隨時捧在手心。

此外，《我推的孩子》第三季全新造型週邊也同步亮相，讓粉絲能埋身在眾星拱月的抱枕中迎接新年。

台北國際動漫節，羚邦推10款福袋。羚邦亞洲提供

恩琴「人器」直傘驚喜回歸！成振宇伊格利特帥氣同台

本屆動漫節另一大看點是《GACHIAKUTA》的街頭塗鴉風週邊，先前在快閃店被瘋搶一空的恩琴「人器」UMBREAKER直傘將再度上架，搭配贊卡的流蘇耳夾與清道夫水管包，是最吸睛的潮流配件。

而《我獨自升級》則由帥氣度威脅主角的騎士團長伊格利特坐鎮，推出場景組與大劍帆布無框畫，搭配成振宇「卡薩卡的毒牙」造型抱枕，展現闇影君主的霸氣。另外，鳴海隊長領軍的《怪獸8號》也推出「誠意」T恤與壓克力夜燈，戰鬥魄力十足。

《祈念之樹》《我內心的糟糕念頭》預售套票將在台北國際動漫節開賣。羚邦亞洲提供

除了週邊商品，羚邦快速櫃台也販售多項先行電影預售套票。最受矚目的是結合東野奎吾名作與一流聲優陣容的《祈念之樹》，單組280元附贈精美書籤卡；還有見證山田杏奈與市川京太郎曖昧關係的《我內心的糟糕念頭》套票，內含紀念小卡。台北動漫展將於2月5日至2月9日於南港展覽館登場。



回到原文

更多鏡報報導

King & Prince合體來台人氣狂飆 帥氣空降松山機場400粉甜告白

1800萬賓利非自家車！21歲國產車廠千金慘遭出征被挖「送錶傳聞」 深夜吐心聲

新婚人妻長澤雅美影壇暫別作掀「集體陰影」 106萬人嚇破膽：二手娃娃別亂買

音樂師拿鼓棒抽生殖器、掌摑...小五童罹患PTSD 二審賠償竟大腰斬