台北國際廚藝挑戰賽11/14登場 米其林主廚坐鎮評審

[Newtalk新聞] 美中APEC峰會結束後，美國總統川普先是預告，將啟動核子試爆，日本首相高市早苗也針對區域安全做出重磅發言，民主同盟發起對北京一連串反制，政大教授宋國誠在《矢板明夫Newtalk》節目中分析，習近平接掌中國時，原本條件極佳，可說是承接了「鄧小平的遺產」，中國正處於世面大好的局勢，但習近平卻「活生生扮演了一個敗家子的角色」，將鄧小平時代累積的政治與經濟優勢逐漸消耗殆盡。 宋國誠以「稀土事件」為例指出，稀土並不稀缺，而且開採犧牲環保，得不償失。「你十年磨劍，用之一時，但就像仙女棒，一燒完就沒了。」他批評此舉短視近利、愚蠢至極，不僅讓世界看清中共的狠毒，也迫使各國重新調整對中策略，「這種短暫的閃亮，換不回長久的黑暗」。 當改革開放的紅利不再，十五五規劃還樂觀嗎？宋國誠認為，從鄧小平、江澤民到胡錦濤所建立的「和諧國際環境」被破壞殆盡，外界雖稱習近平為世界級領袖，但他並不具備相應的高度，「根本搆不上那個水準」。 宋國誠研判，中國雖自稱全球第二大經濟體，但這多半只是「吹牛」，因為真正的問題在於文化水平、國際視野與判斷能力的欠缺。「人的智能有EQ、IQ，還有一個JQ，就是判斷（

新頭殼 ・ 11 小時前