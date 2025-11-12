台北國際廚藝挑戰賽11/14登場 米其林主廚坐鎮評審
「2025台北國際廚藝挑戰賽」將於11月14日至11月17日在台北南港展覽館隆重登場，今年評審團星度爆表，包括國內外的米其林主廚都將與台灣選手面對面交流。
「我們希望把世界級的標準帶進台灣，也把台灣年輕廚師的實力推向世界。」台灣國際年輕廚師協會（TJCA）今日宣布「2025台北國際廚藝挑戰賽」即將登場，理事長張克勤表示，今年賽事共13個國家，28個項目，近700位選手參加，透過國際評審的實戰視角，讓選手在比賽同時完成一次高密度的學習與檢視。
本屆評審團星度滿點，包括被封為「廚魔」的香港米其林三星主廚梁經倫（Alvin Leung）、歐洲餐飲界備受推崇的法國米其林三星主廚Patrice Caillault、來自布列塔尼的法國米其林二星主廚Patrick Jeffroy等悉數來台，還有台灣米其林一星「心宴」主廚楊光宗及米其林一星「天香樓」主廚路凱源、米其林一星「請客樓」主廚許宏德等。
今年賽場將聚焦「風土×創新」的正面交鋒，選手以在地食材說國際語言，作品不僅拚技法與敘事，更須通過成本與複製性的市場檢驗。此外，活動獲得也獲得路易莎、李錦記、美國雞肉、美國馬鈴薯和美國稻米的大力支持。
更多風傳媒報導
其他人也在看
大葉大學餐旅系學生明新盃國際餐飲廚藝模擬賽 勇奪一金二銀
記者吳東興∕大村報導 大葉大學餐旅管理系教授彭建治指導學生參加二0二五第六屆明新盃國…中華日報 ・ 1 天前
創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 11 小時前
台灣藺編教育制度獲日本優良設計獎肯定 (圖)
台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一藺草編織「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育制度，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 11 小時前
颱風天側風著陸！ 客機驚險降落小港機場
鳳凰颱風直撲高屏地區，高雄最大陣風九到十級，小港機場一連兩天都有驚險降落的航班，昨天是一架從馬公起飛的華信航空班機，降落時機身左右搖晃，機頭還點了一下，讓人看了捏把冷汗，另一架是今天從韓國仁川機場起飛的長榮航空，頂著側風用蟹形進場的方式順利著陸，目擊的航空迷拍下降落過程，網路上引發熱議，大讚機長技術高超。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 11 小時前
今彩539第114274期 頭獎1注中獎
（中央社台北12日電）今彩539第114274期開獎，中獎號碼04、01、14、22、09；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 11 小時前
天氣》鳳凰已死東北風接力！大台北2地豪雨 下周一低溫剩16度
鳳凰颱風已於今（12）日19：40左右登陸屏東縣恆春鎮，並於20：00減弱為熱帶低壓TD29，氣象署20：30解除颱風警報、改熱帶低壓特報。氣象署科長林秉煜表示，未來有兩波東北季風報到，第一波明（13日）日報到，今晚明晨北部、東半部、南部有局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨及短延時強降雨，下周一（17日）第二波較涼的東北季風報到，各地低溫約16至18度，高溫則是18至20度。中時新聞網 ・ 11 小時前
(影)《矢板明夫Newtalk》習近平發動稀土戰後 中國國際地位狂摔 APEC犯下什麼重大錯誤
[Newtalk新聞] 美中APEC峰會結束後，美國總統川普先是預告，將啟動核子試爆，日本首相高市早苗也針對區域安全做出重磅發言，民主同盟發起對北京一連串反制，政大教授宋國誠在《矢板明夫Newtalk》節目中分析，習近平接掌中國時，原本條件極佳，可說是承接了「鄧小平的遺產」，中國正處於世面大好的局勢，但習近平卻「活生生扮演了一個敗家子的角色」，將鄧小平時代累積的政治與經濟優勢逐漸消耗殆盡。 宋國誠以「稀土事件」為例指出，稀土並不稀缺，而且開採犧牲環保，得不償失。「你十年磨劍，用之一時，但就像仙女棒，一燒完就沒了。」他批評此舉短視近利、愚蠢至極，不僅讓世界看清中共的狠毒，也迫使各國重新調整對中策略，「這種短暫的閃亮，換不回長久的黑暗」。 當改革開放的紅利不再，十五五規劃還樂觀嗎？宋國誠認為，從鄧小平、江澤民到胡錦濤所建立的「和諧國際環境」被破壞殆盡，外界雖稱習近平為世界級領袖，但他並不具備相應的高度，「根本搆不上那個水準」。 宋國誠研判，中國雖自稱全球第二大經濟體，但這多半只是「吹牛」，因為真正的問題在於文化水平、國際視野與判斷能力的欠缺。「人的智能有EQ、IQ，還有一個JQ，就是判斷（新頭殼 ・ 11 小時前
今彩539頭獎開出1注！ 「這縣市」幸運兒獨中八百萬
台彩今（12）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。稍早派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注，頭獎獎金8百萬元，從台北市信義區松山路322號「彬彬有禮彩券行」開出。台彩11/12開出獎號：台視新聞網 ・ 11 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 10 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前