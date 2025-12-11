台北國際建材展 凱撒衛浴彩鋼整體浴室全新亮相

(記者謝政儒綜合報導)「2025台北國際建築建材暨產品展」今（11）日起於台北南港展覽館一館正式登場。本次CAESAR凱撒衛浴展出「彩鋼整體浴室（UB）」與「電漿滅菌龍頭」兩大亮點新品，以創新科技結合設計美學，打造安全、美觀又實用的廚衛空間。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，整體浴室系統已成為建築配備主流，凱撒將以更成熟的製程與模組化系統，擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能靈活適用於老屋翻新工程，讓客戶與消費者擁有全新衛浴體驗。







凱撒衛浴全新彩鋼整體浴室系統採用日式立柱結構，組裝式可拆換壁板，有效縮短工期、降低成本且易維護，新建案與舊屋翻修皆適用。彩鋼壁板具防潮、防霉、耐燃性，支援磁吸式浴室配件，不傷牆面還能自由調整位置，鍍鋁鋅鎂鋼板更防鏽、耐腐蝕；搭配一體成型防水底盤，防滑又具保溫效果，落水頭隔臭好清潔，強化安全性與舒適度；選用日本樹脂給水管，耐熱、耐寒且不易積垢，確保長期水量穩定，管材密封性佳，不但安全耐久，也能降低滲漏風險。



凱撒整體浴室推出三件式浴室（馬桶、臉盆、淋浴區）、衛生間（馬桶、臉盆）及淋浴間（獨立沐浴空間）三大系列搭配多種尺寸選擇(註)，可彈性滿足不同空間大小、配置及使用需求，更提供特殊尺寸與動線訂製服務。整體浴室還有10年品質保證，確保使用者獲得完整保障。



CAESAR凱撒衛浴獨家研發電漿滅菌技術，讓自來水擁有強大滅菌與抗病毒防護力。經SGS實驗測試，30秒迅速滅菌99.9%，有效去除金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌等常見病原細菌，還能抑制腸病毒71型達96.7%，且24小時長效抑菌99.9%。家中使用CAESAR電漿滅菌龍頭，加速分解蔬果殘留的水溶性農藥，清潔砧板、刀具防止交叉污染，還能去除抹布及料理後手部異味，100%天然守護家人食安健康及廚房潔淨；若於浴室使用，則有助牙刷除菌、口腔清潔，不用清潔劑也能洗滌衣物和居家打掃，給全家人最安心的衛生呵護。