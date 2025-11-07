台北國際旅展墨刻X神戶體驗拿好禮！玩日本必備旅遊書限定優惠別錯過

文／景點＋張盈盈整理報導

台灣直飛神戶後，去日本不妨考慮從神戶機場進出！以神戶為中心先玩一波，感受舒服的港灣風情、泡有馬溫泉、吃飽喝足後，推薦以不同的交通手段啟程，往西搭乘新幹線暢遊瀨戶內海，往東搭乘FDA國內班機1小時可直奔長野，各式玩法可到台北國際旅展墨刻X神戶的攤位了解、探索，還能玩遊戲拿禮物，現場旅遊書也有限定優惠！

11/7～11/10 台北國際旅展期間，在神戶 x 墨刻的攤位上，與神戶主題大書拍照，再到臉書指定貼文留言上傳照片 (留言可複製一樓文字)，並標記 「＃從神戶開始的日本之旅 ＃BEKOBE」，分享本篇貼文並標記一位朋友，就可以獲得超級精美禮物一份！

值得注意的是墨刻旅遊書單本75折三本以上69折，而且買就送翔翼通訊eSIM卡。

【Info】

2025 ITF台北國際旅展

日期與時間： 11月7日(五) 12:00~18:00

11月8日(六) -11月10日(一) 10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1、4樓

墨刻Ｘ神戶 1F K2425攤位

