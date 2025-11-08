台北國際旅展好物分享！吉祥物大遊行必拍舒華小卡遠雄海洋男人魚寶劍明信片獎品分享

你是拉麵那一個派系？講到這事可能有些人會說關東醬油、九州豚骨、北海道札幌，其實這是日本拉麵的口味或者應該說地域拉麵的特色，雖然現在已經很難將之框架，所謂的派系，比較常聽到的可能是「家系」、「大勝軒系」、「青葉系」等，當然還有近幾年以大份量取取勝的「二郎系」，這有一點像金庸小說的各大門派。而在札幌最負盛名的派系莫過於「すみれ」(純連)，並且要說札幌的味噌拉麵也絕對繞不開「すみれ」這家已然創業一甲子的老店。

