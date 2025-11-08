台北國際旅展好物分享！吉祥物大遊行必拍舒華小卡遠雄海洋男人魚寶劍明信片獎品分享
文 / 景點+ 秀智整理報導
台北國際旅展11月7日至10日舉辦，現場不只旅遊美食產品優惠滿滿，各參展單位準備的小禮物、獎品也相當豐富，再加上平常不容易見到的吉祥物通通齊聚一堂，每天下午兩點有吉祥物大遊行，遊行至4樓大舞台，喜愛吉祥物的粉絲別錯過；現場展場布置也非常用心，不少展位都能在現場拍照打卡，此外，各單位的現場好禮大都透過追蹤按讚社群、填寫線上問券、分享貼文、集章等完成指定任務就可以獲得小禮物，這篇分享現場大家拿到的部分小獎品，給大家參考！
圖 / 景點+ 張盈盈，以下同
長榮航空展場。
吉祥物大遊行每天兩點在南港展覽館４樓，吉祥物們會遊行到大舞台集合。
五福旅遊的吉祥物十分活潑！
三麗鷗和諧樂園。
遠雄海洋公園男人魚現身會場。
桃園市府的展位可以看到舒華的人形立牌。
韓國全州紀念小獎品。
韓國觀光公社闖關集章卡。
NAVAR的大型購物提袋很多人想要這項贈品。
NAVAR的大型購物提袋在韓國館的交通服務區塊贈送。
仁川觀光公社。
日本近鐵集團小贈品。
靜岡 / 富士山的紀念品。
韓國展出單位送出的毛襪、日本展出單位送出的東京芭娜娜小吊飾。
