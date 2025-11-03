台北國際旅展將登場 深度旅遊成為民眾探索新風潮

追尋極光的北歐挪威深度旅遊，成為民眾想瞭解北海小英雄的熱門行程。（蔡孟谷提供）

記者彭新茹／新竹報導

二０二五年ITF台北國際旅展將於七日至十日在南港展覽館登場，以深度旅遊著稱的「航向世界鄉野旅行社」將帶領民眾認識更深層的深度旅遊，鄉野旅行社表示，這三天，旅行社領隊將把多年探索世界各地的經驗，轉化為旅展現場最具故事性的旅遊呈現，邀請民眾一同感受真實且有靈魂的旅行。

航向世界旅遊鄉野旅行社表示，他們以「走得更遠，看得更深」為核心理念，長年專注於高品質、小團制的深度旅遊，行程遍及全球各大經典與冷門地區，從追尋極光的北歐挪威，到踏訪非洲肯亞見證動物大遷徙，從中亞絲路的歷史遺跡，到中南美洲的文化探秘，每一趟旅程都由領隊親自實地勘查，確保旅客體驗最真實的世界風貌。

本次旅展中，特別推出多項限定新行程，包括「西伯利亞大鐵路與貝加爾湖藍冰之旅」、「摩洛哥與撒哈拉深度行程」以及「中南美洲深度探險之旅」。現場除了有領隊與顧問團隊進行一對一行程解說外，更安排深度旅遊講座，帶領觀眾以視覺與故事的方式，重新認識世界的壯麗與細膩。

旅行社資深顧問蔡孟谷表示，疫情過後，越來越多旅客追求有溫度、有深度的體驗。他說，旅行應該是一場探索與理解的過程，希望每位旅客都能在旅途中找到屬於自己的感動，讓世界不只是目的地，而是一段啟發心靈的旅程。因此堅持每條行程都由專業領隊親自走訪驗證，從交通、住宿到活動體驗皆嚴格把關，這份用心也使品牌成為許多旅遊愛好者心中的信任首選。

為了回饋旅展現場觀眾，航向世界旅遊在展期四天推出多項限定優惠與報名禮活動，包括現場預約可享早鳥折扣、旅展限定贈品。現場並將發表明年全新深度行程，預告更多未知的世界角落，邀請旅人共同啟程。