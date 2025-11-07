台北國際旅展磅礡登場！賴清德喊「有錢、有閒」就可以去旅遊 點名國旅還要加油

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台北國際旅展（ITF）今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時大力推廣國內旅遊，尤其今年假期多、經濟持續成長、開放移工協助旅宿業，人民有錢、有閒就可以多多觀光旅遊。賴清德還喊出「買到就是賺到」，呼籲大家多多消費。

賴清德說今年假期多、經濟持續成長、開放移工協助旅宿業，人民有錢、有閒就可以多多觀光旅遊。（圖／記者盧逸峰攝）

賴清德宣示，旅遊市場在2030年目標達到兆元規模，他也拋出想法，盼成立觀光旅遊的研究單位，從商品開發、人才培育、結合觀光產業，效益夠大，需要一個單位去推動。

賴清德分析，旅遊產業又可細分成inbound、outbound以及國旅，要提高產值，不能疏忽國旅。去年旅遊產值有9千多億是國外旅遊，國內旅遊則約有5千多億，還要加強，他也要求交通部讓國內業界單位多多去世界各國參展。

賴清德也說，今年放假時間增加了，光是今年就有9次連續假期，加起來總共33天；加上台灣經濟不斷成長，政府有很多社會投資，例如0-6歲一起養，補助高中大學學費，長照3.0推動等等，這些社會問題一一解決，現在還要減稅，明年起62萬的租屋族不用繳稅，可支配所得增加，可以自由運用，有時間又有錢，就可以去旅遊。

賴清德坦言，國旅還有很大的挑戰，因為連假多，若觀光品質、花費都差不多，國人可能會優先選擇出國，因此行政院、交通部、觀光署、業者都要一起努力，現在中央要推出「北迴之巔」、「微笑南灣」兩張名片來充實，讓台灣能以觀光立國。



