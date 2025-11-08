台北國際旅展第2天 旅行社業績成長2到3成
（中央社記者余曉涵台北8日電）台北國際旅展今天是第2天，也是週末的第一天，進場人數較去年成長1.96%。根據旅行業者統計，今年業績較去年成長2到3成，機票銷售也有10%成長。
ITF台北國際旅展昨天起至11月10日在台北南港展覽館一館舉行，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。
今天適逢假日，買氣也非常熱烈，雄獅旅遊表示，業績對比去年同期成長超過2成，觀察以寒假、過年區段最為熱銷，熱門目的地榜單中，日本穩坐冠軍，其中北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光旅程緊追在後，奧捷經典路線位居第3，賞櫻季節限定商品如北陸雪牆、歌詩達郵輪等銷售也十分亮眼。
此外，主題旅遊表現突出，雄獅旅遊說，包括肯亞、富士山登山及雪梨馬拉松等行程，受ITF旅展熱潮帶動，訂單已延伸至明年暑假。
可樂旅遊表示，整體銷售表現較去年同期成長超過3成，最受歡迎的目的地前3名依序為日本、韓國及歐洲，歐洲部分又以南歐的西班牙、葡萄牙及義大利行程詢問度最高。
可樂旅遊表示，今天現場更出現3筆「百萬刷手」，分別購買「加拿大黃刀鎮極光」、「芬蘭極光」及「歐洲西葡」行程，顯現民眾對長程線主題行程的高度需求，自由行及訂房攤位同樣人潮不斷，排隊諮詢盛況可期。
易飛網指出，整體銷售表現亮眼，受惠於政府普發萬元政策挹注買氣，整體業績較去年同期成長近3成。
機票方面，華航表示，旅展銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數更增加逾2000名，迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來旅展買氣依舊暢旺。
根據台灣觀光協會統計，今年第2天的進場人數為10萬8428人次，較去年成長1.96%。（編輯：張銘坤）1141108
其他人也在看
張震再拚金馬影帝有信心
本報綜合報導 影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是…中華日報 ・ 7 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血......風傳媒 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎首獎劉大芸：觸碰藝術倫理的神祕界線
短篇小說獎首獎由年僅二十六歲的劉大芸以〈我不過是一個雪人〉獲獎。作品以人體模特兒為敘事者，描寫藝術家母子與模特兒之間的複雜關係，讓觀看、欲望與倫理的界線逐漸模糊，評審認為，小說以冷靜筆調處理照護與孤獨的議題，呈現年輕世代對身體與關係的敏銳觀察。自由時報 ・ 7 小時前
跨越時空的宇宙呼喚 澳洲博物館蒐集民眾留言 2027年要送進太空
如果你有機會向宇宙發出一則訊息，你會說什麼？ 澳洲雪梨「動力博物館」（Powerhouse Museum）與美國麻省理工學院（MIT）合作，邀請對太空充滿興趣的人們參與「Humans」計畫，錄下想對宇宙說的話。兩年後，這些聲音訊息將被發射到太空中。 孩子們對活動充滿興趣，紛紛錄下自己的疑問或介紹人類的特質。事實上，這項由麻省理工學院發起的全球計畫，已涵蓋超過80個國家、65種語言。最終，這些聲音訊息將被轉化為「深空廣播訊號」，並刻錄在一片8吋晶圓上，預計於2027年發射進入太空。全球民眾可於2026年1月前上網參與，留下想對宇宙說的話。 這項活動旨在向1977年「航海家一號」（Voyager 1）探測器任務致敬。當時的探測器攜帶「航海家金唱片」（Voyager Golden Record），收錄地球的影像與聲音，展現人類文明與生命的多樣性。而2027年也將迎來航海家探測器發射50周年紀念。Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付
獨家／合理嗎？ 鳳山「無照」停車場 沒位停離場得付EBC東森新聞 ・ 8 小時前
美將革新裝備採購制度 提升武獲效能
記者賴韋廷／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯7日在美國國防大學發表演說，宣示將對裝備採購制度啟動全面性改革，提升生產與交付速率，使美軍能加速取得新銳青年日報 ・ 4 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 15 小時前
亞職交流賽》宋家豪的二縫線速球與變速球 獲自家捕手太田光讚賞
樂天金鷲主戰捕手太田光隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，昨在第1戰與先發投手古賀康誠搭配5局，他在日職一軍7年經常與宋家豪合作，覺得宋家豪的二縫線速球與變速球都非常好，對古林睿煬、孫易磊等台灣投手也有深刻印象。太田光指出，宋家豪不需要透過翻譯，就能用日文與隊友溝通，第一次與宋家豪搭配時，就覺得宋家豪的二縫自由時報 ・ 8 小時前
塔利班：阿富汗與巴基斯坦和談破裂 但維持停火
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德今天表示，儘管與鄰國巴基斯坦的最新和平談判破裂，兩國仍繼續維持停火。中央社 ・ 7 小時前
台中犂記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。 #犁記餅店#攪拌機#工安意外#手指骨頭碎裂東森新聞影音 ・ 7 小時前
蕭齊交流賽登板飆速150公里 直球有重要課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）日職樂天金鷲隊台灣巨投蕭齊今天交流賽登板，中繼1局失1分、最速150公里；被張趙紘敲出帶有打點安打，蕭齊表示張趙紘一直是好打者，也提到接下來重要的課題是直球要勇於攻擊好球帶。中央社 ・ 8 小時前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
戴道奇帽被藍鳥球迷痛罵！哈利王子幽默自嘲：因為「頭髮少」需要帽子
體育中心／綜合報導英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）在日前與妻子梅根（Meghan Markle）在世界大賽G4現身場邊看比賽，但卻因為頭戴「道奇帽」遭到在加拿大被痛罵，認為哈利王子在美國和加拿大之間選邊站在美國那邊，對此哈利王子除了表示戴主場隊球帽是「基於禮貌」，更以幽默自嘲方式化解危機「當你的頭頂缺少許多頭髮，又坐在燈光下時，你會願意戴上任何能找到的帽子。」FTV Sports ・ 20 小時前
核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦...自立晚報 ・ 3 小時前
視察桃機機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：維持零信任、零容忍檢疫標準
記者陳華興／桃園報導 行政院長卓榮泰八日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲…中華日報 ・ 7 小時前
台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮
2025台北國際旅展於11月7日（星期五）至11月10日（星期一）在臺北南港展覽館一館盛大登場。農業...銳傳媒 ・ 1 天前
南投埔里「2具飛行傘」空中纏繞！下秒墜入山林畫面曝 業者回應了
南投埔里驚傳飛行傘意外！有網友上傳一則影片，拍下兩具飛行傘在半空中疑似發生擦撞，隨後傘具糾纏並一同墜向山林，引發熱議，「連空中都有三寶」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。 #鳳凰颱風#小琉球#物資#收遊具東森新聞影音 ・ 7 小時前
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 9 小時前
台北國際旅展 長榮航空設置AI生成拍照區 (圖)
ITF台北國際旅展7日在南港展覽館一館盛大展開，攤位數達1600格，其中長榮航空展場設置AI生成拍照區，吸引民眾體驗。中央社 ・ 1 天前