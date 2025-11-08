台北國際旅展第2天 旅行社業績成長2到3成

（中央社記者余曉涵台北8日電）台北國際旅展今天是第2天，也是週末的第一天，進場人數較去年成長1.96%。根據旅行業者統計，今年業績較去年成長2到3成，機票銷售也有10%成長。

ITF台北國際旅展昨天起至11月10日在台北南港展覽館一館舉行，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。

今天適逢假日，買氣也非常熱烈，雄獅旅遊表示，業績對比去年同期成長超過2成，觀察以寒假、過年區段最為熱銷，熱門目的地榜單中，日本穩坐冠軍，其中北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光旅程緊追在後，奧捷經典路線位居第3，賞櫻季節限定商品如北陸雪牆、歌詩達郵輪等銷售也十分亮眼。

此外，主題旅遊表現突出，雄獅旅遊說，包括肯亞、富士山登山及雪梨馬拉松等行程，受ITF旅展熱潮帶動，訂單已延伸至明年暑假。

可樂旅遊表示，整體銷售表現較去年同期成長超過3成，最受歡迎的目的地前3名依序為日本、韓國及歐洲，歐洲部分又以南歐的西班牙、葡萄牙及義大利行程詢問度最高。

可樂旅遊表示，今天現場更出現3筆「百萬刷手」，分別購買「加拿大黃刀鎮極光」、「芬蘭極光」及「歐洲西葡」行程，顯現民眾對長程線主題行程的高度需求，自由行及訂房攤位同樣人潮不斷，排隊諮詢盛況可期。

易飛網指出，整體銷售表現亮眼，受惠於政府普發萬元政策挹注買氣，整體業績較去年同期成長近3成。

機票方面，華航表示，旅展銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數更增加逾2000名，迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來旅展買氣依舊暢旺。

根據台灣觀光協會統計，今年第2天的進場人數為10萬8428人次，較去年成長1.96%。（編輯：張銘坤）1141108