台北國際旅展茂管處推金旗山城品牌

▲「金旗山城」推動「香蕉全株利用」導覽體驗。（記者陳真翻攝）

2025ITF台北國際旅展，昨（七）日起一連四天開展；茂林國家風景區管理處以「永續綠色旅遊」為參展主軸，邀請更多遊客走進高雄，感受慢旅行的真實風景。

茂管處這次以「高雄觀光圈慢旅行，綠色足跡看得見！」為主題，參展2025ITF台北國際旅展，邀請高雄觀光圈具代表性的優質品牌「金旗山城」共同參與，呈現地方青年如何以行動打造永續旅遊與綠色生活的實踐樣貌。茂管處說，「金旗山城」是從香蕉小鎮到永續農旅典範，位於臺灣玉山山脈末端的旗山小鎮，曾因香蕉產業盛名全球，五○年代享有「香蕉王國」美譽，也是東高雄的重要交通樞紐。

隨著糖業與香蕉外銷衰退，山城經濟一度沒落，但一群不捨家鄉沒落的青年，以旗山糖廠為基地，秉持食農教育、環境永續與社區共榮理念，成立高雄市旗山區糖廠社區合作社，打造出「金旗山城」品牌。旗山區糖廠社區合作社也開發農特產伴手禮與農村DIY體驗行程，並結合公益回饋社區長輩照護服務；每年吸引超過一萬名遊客造訪，榮獲國家環境教育獎特優、全國金牌農村等肯定，成為高雄在地永續旅遊代表。

茂管處代理處長鄭偉表示，這次參展以「永續綠色旅遊」為主軸，推動結合食農、文化與生活的低碳旅行路線，不僅展現圈內品牌的創新與活力，也邀請更多旅客走進高雄，感受慢旅行的真實風景。