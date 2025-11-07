台北國際旅展農業部設農遊館推動永續農遊

▲2025台北國際旅展今（7）日在台北南港展覽館登場，農業部分別設立「農遊館」及「國家森林館」參展。（圖／農村發展及水保署提供）

[NOWnews今日新聞] 2025台北國際旅展今（7）日在台北南港展覽館登場，農業部分別設立「農遊館」及「國家森林館」參展。農業部表示，今年運用「土地到生活的100%永續行動」及「山林製造」為策展主題，透過精彩活動體驗及遊程商品行銷，邀請民眾體驗大自然的美好與農村生活魅力，為國旅注入永續行動力。

此外，特別邀請花蓮馬太鞍休閒農業區的大全社區業者參與，並展售農村商品及分享地方文化與永續精神，期待民眾以實際行動支持災區農村夥伴，共同為花蓮盡一份心力。

▲農業部參展台北國際旅展設立農遊館開幕，總統賴清德（右五）親臨。（圖／農業部提供）

其中「農遊館」是農業部農村發展及水土保持署以「永續農遊」為主題設立，整合了聯合國永續發展目標（SDGs），精選全臺獲得「GTS綠色旅行標章」、「CU-GSTC國際永續飯店認證」或「特色農業旅遊場域認證PLUS-永續行為認證」的優質場域，呈現從農村土地出發的綠色旅遊行動。

農業部表示，透過導覽與互動體驗，邀請全民以負責任旅遊方式親近土地，體驗「從土地開始，100%連結永續旅遊」的真實感動，讓旅行不只是放鬆，更是愛土地的生活實踐。

▲農業部林業及自然保育署今年以森林系品牌「山林製造」為主題，打造國家森林館參展。（圖／林業保育署提供）

​受邀參展業者均持續關注永續議題，包括好時節休閒農場以黑水虻循環農業打造零廚餘零浪費生態農場；飛牛牧場推動畜牧節能與碳足跡減量，實踐資源循環利用；虱目魚主題館以全魚利用實踐產業循環，推廣永續食魚文化。

農業部林業及自然保育署以森林消費品牌「山林製造」為策展主題，打造「國家森林館」，將運用台灣森林的各式美好元素設計製作的優質商品帶進展館，如手工揉製而成的台灣山茶紅茶、嚴選谷關高山環境30年以上老松樹松針萃取的五葉松原汁、特富野部落與自然共生的阿里山飛鼠咖啡，以及今年新推出的領角鴞與合歡山寶鳥娃娃、特有種鳥類金屬徽章、臺灣特有種刺繡吊牌，都可以在這次旅展一次打包帶回家！

林業保育署希望透過推廣永續山林的消費生態，讓大眾感受山林的價值與美好，同時增進山村部落居民經濟惠益，為自然與生活創造美好循環。

農業部強調，「農遊館」結合農遊超市、農業易遊網、農村好物，並精選全臺12家參與永續行動農遊業者共同參展，館內提供逾300家農遊業者超過800條精選行程，並帶來逾百項「農村好物」與「農會精選商品」，提供民眾食、宿、玩、買、賞一站式全方位農遊體驗。

活動期間，農業易遊網同步推出新舊會員回娘家、現場消費滿500元加贈50元，以及「農遊館」、「國家森林館」、「防檢署」三館集章任務再拿50元等館內消費卷，館內參展業者亦將同步邀請民眾現場體驗、展示農村商品，共同攜手打造好玩又有感的永續農旅遊嘉年華，讓民眾邊玩邊拿獎、邊學邊行動，一起「永續玩台灣」。

