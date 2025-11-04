台北國際旅展週五登場 簡余晏邀你看世界

台灣觀光協會會長簡余晏。（劉祐龍攝影）

全台最大旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於 11月7日至10日 在台北南港展覽館一館盛大登場。今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等 123個國家與城市、超過 40家旅行社、130家飯店餐廳 及多家航空公司參與，攤位數達 1600格，規模再創新高。





台灣觀光協會會長 簡余晏 表示，今年旅展以「相信旅行的力量」為主題，象徵旅行不僅是看見世界，更是一場身心靈的重整、與自己對話的過程。她指出旅遊市場邁向多元與創新，業者推出結合 AI 導遊、智慧導覽、聲光氣味體驗等新型態旅遊產品，展現觀光產業的轉型動能。簡余晏也笑說：「11月7日不見不散！」邀請民眾親臨現場感受旅遊魅力。

ITF籌備委員會主委 葉菊蘭 則指出，ITF台北國際旅展已是「亞洲最大旅遊交易平台」，去年台灣國旅支出突破 5,000億元，出國旅遊人次達 1,685萬，顯示國人旅遊消費潛力驚人。她強調，今年旅展不僅是國際觀光合作的重要舞台，也展示台灣觀光產業的創新動能。





此次，日本館規模歷年最大，美國館重磅回歸天天抽機票；韓國館設「朴寶劍Zone」互動區，泰國館推出「曼谷芭達雅經典遊」第二人免費。





國內主題館部分，今年 ITF台北國際旅展 也把 台灣的山海人文與在地玩法通通帶進展場。交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區，從阿里山日出到馬祖島嶼慢活，展出主題遊程與限定優惠；農業部展出農村旅遊與小農展售；客委會「客家館」結合客庄文化體驗；故宮博物院以「故宮100+」與 AI 展覽互動登場；屏東館打造「恆春建城150」主題區，金門館則以「老兵召集令」與跳島遊路線吸引民眾。





旅展現場優惠也相當吸睛——中華航空全航線 76折起、星宇航空 85折起並可抽商務艙機票，飯店住宿券 不到1折、餐券 3.1折起，還有熊本熊、超萌「呆呆獸」等吉祥物大遊行。門票預售 9折至11月6日止，11月1日至8日捐血可免費兌換門票，一次帶回優惠與旅遊靈感。





ITF台北國際旅展 | 售票資訊

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館 1館

預售時間：即日起～11月6日

預售票價：180元

展期票價：200元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3

「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場，為史上最大規模。（劉祐龍攝影）

台灣觀光協會會長簡余晏（左）、交通部觀光署署長陳玉秀（中）、ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭（右）。（劉祐龍攝影）