台北國際旅展開幕 總統:組觀光國家隊 拚兆元產值
記者王誌成∕台北報導
總統賴清德七日出席二０二五ＩＴＦ台北國際旅展開幕致詞，宣布將組「觀光國家隊」推動台灣整體觀光發展，他強調，去年國內觀光產值已達八三七八億，政府將以「二０三０年達到兆元產值為目標」。
賴總統表示，今年共有一二三個國家或城市、一千六百個攤位參展，展現出台灣觀光產業的國際能見度。他呼籲民眾千萬不要錯過，「買到就是賺到」。
賴總統要求交通部與行政院盡速成立專責研究及推動單位，統合觀光政策與產業鏈，從人才培育、商品開發到產業結構整合全面強化觀光競爭力。
賴總統表示，旅遊發展分為「國旅」、「入境旅遊」與「出境旅遊」三個方向同等重要。根據觀光協會統計，民眾一年觀光總花費約一兆四千多億元，其中，約九千億元花在國外旅遊，國內旅遊約五千億元，顯示國內旅遊可再加強。
總統談及，國旅發展具備三項有利條件，第一，假期增加，今年有九個連續假期共卅三天，讓民眾旅遊時間更充裕；第二，可支配所得提升，第三，人力補充，勞動部正研議開放外籍中階技術工投入旅宿產業，解決旅宿人力不足問題。
賴總統舉例，單身租屋族年收入六十二萬元以下免稅，四口之家一六四萬元以下免稅，三代同堂家庭二一二萬元以下免稅，人民有錢、有時間，自然就會想旅遊。
賴總統指出，觀光產業鏈橫跨交通、旅館、旅行社等多領域，必須整合各部會與地方政府力量。推廣觀光，總統不能置身事外，將與行政院、交通部、觀光署及相關部會共同組成「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。
賴總統也強調，政府未來將聚焦各地亮點，例如大鵬灣可比照峇里島定位、墾丁與南灣可朝夏威夷模式發展，打造國際級度假勝地，讓台灣的每一個旅遊地區都有自己的故事與定位。
