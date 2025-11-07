台北國際旅展開幕！賴清德宣布組觀光「國家隊」 拚2030年達兆元產值
總統賴清德今（11/7）日上午出席2025 ITF台北國際旅展開幕典禮時指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人。賴清德表示，未來政府要打造「國家隊」，促進國旅及國際旅遊發展，並期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到國內觀光兆元產值目標。
賴清德致詞時表示，台灣以觀光立國，應團結合作，善用台灣的好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展及造福國人。
賴清德指出，推動觀光產業的方向首先要設定目標，去年國內觀光產值達8378億元，期望在2030年能達到兆元產值的目標，為達到目標，期盼交通部或行政院能盡速成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，提升效益。他認為，未來要確立發展方向，旅遊包括國旅與國際旅遊，而國際旅遊又分為入境Inbound及出境Outbound，3項對台灣都十分重要，若要提升國內旅遊產業的產值，更需加強入境Inbound國際旅遊。
賴清德說，台灣每年約有1兆4000多億元的觀光支出，其中約9000多億元為國外旅遊，國內旅遊約5000億元，顯示國內旅遊仍有成長空間，期盼交通部協助國內業者參加各國旅展，吸引更多各國貴賓、好朋友來台旅遊。
賴清德指出，目前國內旅遊發展的條件良好，有三大有利因素：第一，連續假期增加，今年共有9次連假、共33天，國人擁有更多旅遊時間；第二，家庭可支配所得提升，隨著經濟持續成長、政府推動社會投資及減稅政策使家庭負擔降低，讓更多家庭能將資源投入休閒旅遊；第三，人力政策鬆綁，行政院已要求勞動部協助開放外籍移工投入旅宿產業，解決人力短缺問題，政府會增加社會投資，相信有助於國旅蓬勃發展。
賴清德表示，未來政府要打造「國家隊」，促進國旅及國際旅遊發展，包括交通、旅館、飯店等業界應加強合作，共同推動台灣觀光產業發展。此外，中央要協助提升各縣市政府現行觀光活動的品質與效益，吸引更多國人參與；觀光產業的供應鏈也要持續不斷精進，提高服務品質與水準，進一步提升國際競爭力。
賴清德說，自己身為地方首長出身，深知觀光的重要性，在行政院長任內也持續推動觀光產業發展，所以政府要與民間團體及業界密切合作，增進台灣觀光實力與吸引力，希望中央及地方政府與民間能團結一致，創造更高價值，讓觀光成為帶動經濟成長的重要力量，同時透過觀光產業促進國際友誼，不論是國人出國旅遊，或是國際友人來台觀光，都是深化國際交流與人民友誼的絕佳機會，盼未來朝「以觀光立國、以觀光為友」的方向努力，推動台灣觀光產業發展。
