台北國際旅展「舒華遊桃園」推廣桃園觀光

▲樂遊桃園館聚集優質桃園業者共襄盛舉。(記者王志誠攝)

「2025 ITF台北國際旅展」於十一月七日至十一月十日在台北南港展覽館一館舉辦，為期四天的旅展，位於四樓的桃園館(N125) 結合「桃園觀光大使葉舒華」一同推廣桃園觀光，每個角落都散發著桃園獨特的風情。桃園館不只是展館，更是一場親身體驗桃園魅力的旅程。多元活動、限量好禮、互動體驗，每一刻都充滿驚喜與感動，旅展首站，非桃園館莫屬。

桃園市觀光旅遊局表示，今年展館規劃別出心裁，不僅融入「桃園觀光大使葉舒華」親自走訪桃園景點的美照，還推出粉絲限定好康，凡於現場購買「桃園台灣好行四線聯票三日券」，即可解鎖「舒華限量小卡」乙張(數量有限，送完為止)。

觀光旅遊局指出，桃園館內規劃豐富多元的活動，特別是十一月七日舞台活動時間還能與百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」同場互動，學會桃園旅遊與住宿秘笈。現場更安排六大DIY手作體驗，同時，館內還有集章闖關活動，邀請大家一起體驗、闖關，順便拿好禮。

觀光旅遊局提到，此次集結多家桃園優質單位共同參展，「食、宿、遊、購、行」五大補給品，桃園館更加碼推出三重好禮活動，讓大家買得開心、拿得盡興，趕緊把握機會，到桃園館搶優惠、拿好禮。