台北國際旅展》華航秀AI品牌大使 全航線76折起
台北國際旅展7日在南港展覽館一館登場，華航董事長高星潢親率公司高層出席開幕儀式，以主題「華航新視野、飛閱心距離」揭開序幕。華航今年不僅推出線上線下同步促銷、全航線76折起的旅展優惠，更首度亮相「AI品牌形象大使」，展現科技與服務融合的嶄新品牌形象。
AI品牌形象大使現身 沉浸式互動體驗吸睛
華航展區以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計概念，採懸空吊掛與立體插畫風格，象徵航向新開航的鳳凰城及北美航網拓展。現場最大亮點為AI品牌形象大使登場，旅客可透過互動螢幕與AI客服對話，體驗智慧航空服務，並探索鳳凰城的旅遊魅力。
華航同時推出多項互動活動，民眾可加入華航LINE官方帳號下載Q版制服貼圖，參加數位集章遊戲並兌換限量好禮，展區內更設置「西南航空幸運輪盤」介紹北美聯航轉乘服務，強調合作航網的便捷。
線上線下同步促銷 全航線76折起再抽機票
配合旅展熱潮，華航同步推出線上旅展活動，台灣出發全航線最低76折起。熱門短程航點如台北－曼谷3,645元起（未稅）、峴港6,075元起、高松7,695元起、大阪9,315元起，不到萬元即可直飛日韓、東南亞；中長程如布里斯本17,160元起、鳳凰城19,440元起、羅馬22,446元起、布拉格23,650元起，美澳航線主打「兩萬有找」。旅客凡於活動期間購票登錄，即可抽全球不限航點經濟艙機票與多項好禮。
高星潢表示：「線上旅展開賣以來，整體訂位率已突破8成，其中鳳凰城、美國西岸及日本航點最受歡迎。」
他進一步指出，疫情後航空市場復甦快速，華航今年的營運重心除推動航線增班，也積極導入AI客服、數位轉乘與智能行銷系統。未來的增班規劃將視新機交付時程而定，目前歐美航線中每週未達七班的航點，華航都會評估加密班次的可行性；至於具體哪些航點將優先增班，仍在內部研議中。
「動物方城市2」主題彩繪機11月首航洛杉磯
除旅展活動外，華航也宣布將推出全台首架迪士尼主題彩繪機「動物方城市2主題彩繪機」。該機以最新動畫電影角色為主題，預計於11月19日首航洛杉磯（CI006），並陸續飛航安大略、曼谷、東京與大阪等航點。
彩繪機自報到櫃台到機艙服務皆融入電影元素，旅客可於機上重溫首集片段，感受被動畫角色圍繞的歡樂氛圍，為年底旅遊旺季再添話題。
