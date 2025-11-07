台北國際旅展》買氣爆棚！ 雄獅、可樂、易飛網、五福齊攻年底出國潮

台北國際旅展正式登場！雄獅旅遊、可樂旅遊、易飛網與五福旅遊等業者齊推優惠，搭配政府普發現金政策與春節長假助攻，掀起一波年終出國熱潮。業者普遍指出，今年旅展買氣明顯回溫，民眾旅遊信心全面復甦。

雄獅旅遊：精緻團與會員制度助攻 業績年增15％

雄獅今年以「旅遊升級」為主軸，鎖定高品質團體旅遊與會員精緻體驗，推出多款歐洲、日本、東南亞團體商品。包括「北海道冬戀五日」29,900元起、「義大利深度十日」79,900元起，以及「峇里島頂級度假行程」39,900元起，皆成為現場詢問度最高產品。

廣告 廣告

雄獅表示，今年旅展人潮與成交量同步回升，首日業績較去年成長約15％，其中以日本、韓國短程線與歐洲深度團最受歡迎；除傳統團體旅遊外，會員專屬「雄獅尊榮卡」與「企業商務方案」也是亮點。

展望第四季，雄獅看好旅展、普發現金政策與連假效應持續帶動市場需求，短線以日本賞楓與冬季溫泉包機行程熱銷，長線則鎖定極光與美加主題團。公司預期，年底及明年春節九天長假將推升出國潮，同時推動新會員制度與數位轉型策略，整合「食、宿、遊、購、行」五大服務，透過積分回饋與APP互動行銷強化會員黏著度。雄獅表示，憑藉數位化行銷與全通路發展，將持續擴大旅遊生態圈規模，為2026年營運成長奠定基礎。

可樂旅遊：普發金族群成主力 萬元有找引爆買氣

可樂旅遊今年旅展主打「萬元有找」系列，結合普發現金政策推出「首爾五日9,999元起」、「曼谷芭達雅六日9,999元起」、「沖繩五日12,900元起」等行程，現場排隊人潮不斷。

可樂旅遊指出，今年旅展短程線成長率翻倍，報名熱潮集中在日韓及東南亞航線。業者分析指出，現金補助刺激中產與年輕族群的旅遊支出意願，加上年底寒假旺季逼近，許多民眾選擇以「報團出遊」作為最便捷、安心的出國方式，帶動整體旅遊市場買氣快速升溫。

易飛網：主打滑雪與自由行 線上線下同步爆量

易飛網以「冬季滑雪自由行」與「機加酒產品」為主打，線上旅展同步開跑，提供「北海道滑雪五日」29,900元起、「首爾聖誕購物四日」19,900元起、「新加坡三日雙人遊」15,900元起等。

易飛網表示，今年旅展線上預訂量年增兩成，其中以家庭與情侶客層最明顯。業者指出，疫情後旅客偏好彈性高的行程，自由行產品持續熱賣，App下單比例也逐月攀升，「旅客不再只是看價錢，而是看體驗。」

五福旅遊於旅展推出多項優惠，其中「越南芽莊雙點進出」是熱門行程。（五福旅遊提供）

五福旅遊：旅展買氣強勁 優惠加持營收創高

五福旅遊看準旅遊復甦與普發現金效應，於旅展推出多項優惠，包括日本賞雪與東南亞自由行系列，熱門行程如「北海道滑雪五日」及「越南芽莊雙點進出」詢問度高。公司指出，今年10至11月陸續參與高雄、台中與台北三大旅展，買氣明顯超越去年同期，第四季有望延續旺季熱度，帶動業績再創高峰。

展望未來，五福表示將持續以「通路×品牌×人才×系統」四力並進為核心，推動數位升級與品牌年輕化策略，同步強化實體門市與線上會員經營，深化自由行與團體產品差異化。公司強調，2026年春節長假將成旅遊高峰，將持續鎖定日本與東南亞市場，提供更多彈性化行程與獨家包機服務，力拚穩健成長再創新紀錄。

業界觀察：旅展買氣超預期 旅遊產業正式重回榮景

旅遊業者普遍看好第四季出國市場。業界分析，普發金、旅展促銷與春節長假形成三重利多，預料2025年底至2026年第一季將是國人出國旅遊的高峰期。