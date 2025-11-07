台北國際旅展 「農遊館」打造永續農遊

【記者郭襄陽台北報導】2025台北國際旅展於11月7日（星期五）至11月10日（星期一）在臺北南港展覽館一館盛大登場。農業部以永續精神設立「農遊館」及「國家森林館」，運用「土地到生活的100%永續行動」及「山林製造」策展主題，透過精彩活動體驗及遊程商品行銷，邀請民眾體驗大自然的美好與農村生活的魅力，為國民旅遊注入永續行動力。



「農遊館」從土地到生活的100%永續行動、農遊新體驗

「農遊館」是農業部農村發展及水土保持署以「永續農遊」為年度主題，整合聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，精選全臺獲得「GTS綠色旅行標章」、「CU-GSTC國際永續飯店認證」或「特色農業旅遊場域認證PLUS-永續行為認證」的優質場域，呈現從農村土地出發的綠色旅遊行動。透過導覽與互動體驗，邀請全民以負責任旅遊的方式親近土地，體驗「從土地開始，100%連結永續旅遊」的真實感動，讓旅行不只是放鬆，更是愛土地的生活實踐。



本次受邀參展業者均持續關注永續議題，其中好時節休閒農場以黑水虻循環農業打造零廚餘零浪費生態農場；飛牛牧場推動畜牧節能與碳足跡減量，實踐資源循環利用；虱目魚主題館以全魚利用實踐產業循環，推廣永續食魚文化。另外，莓圃休閒農園、台灣味噌釀造文化館、宏展農場、和菓森林紅茶莊園、大鋤花間咖啡生態農場、君達休閒農場、青山農場、關山鎮農會米國學校等，均持續運用友善農法、低碳、全利用、在地食材等，將永續行動落實於企業營運。



「國家森林館」推廣永續山林之消費生態，創造自然與生活的美好循環

農業部林業及自然保育署以森林消費品牌「山林製造」為策展主題，打造「國家森林館」，將運用臺灣森林的各式美好元素設計製作的優質商品帶進展館，如手工揉製而成的臺灣山茶紅茶、嚴選谷關高山環境30年以上老松樹松針萃取的五葉松原汁、特富野部落與自然共生的阿里山飛鼠咖啡，以及今年新推出的領角鴞與合歡山寶鳥娃娃、特有種鳥類金屬徽章、臺灣特有種刺繡吊牌，都可以在這次旅展一次打包帶回家！林業保育署希望透過推廣永續山林的消費生態，讓大眾感受山林的價值與美好，同時增進山村部落居民經濟惠益，為自然與生活創造美好循環。



農業旅遊六重優惠、農業易遊網會員回娘家、農遊館舞台活動及手作限時體驗、好康不斷

農業部強調，「農遊館」結合農遊超市、農業易遊網、農村好物，並精選全臺12家參與永續行動農遊業者共同參展，館內提供逾300家農遊業者超過800條精選行程，並帶來逾百項「農村好物」與「農會精選商品」，提供民眾食、宿、玩、買、賞一站式全方位農遊體驗。活動期間，農業易遊網同步推出新舊會員回娘家、現場消費滿500元加贈50元，以及「農遊館」、「國家森林館」、「防檢署」三館集章任務再拿50元等館內消費卷，館內參展業者亦將同步邀請民眾現場體驗、展示農村商品，共同攜手打造好玩又有感的永續農旅遊嘉年華，讓民眾邊玩邊拿獎、邊學邊行動，一起「永續玩臺灣」。2025/11/07







鳳凰影響臺灣 水保署啟動防災應變



【記者郭襄陽台北報導】依據中央氣象署資料顯示，第26號鳳凰颱風預估11日至13日通過臺灣，影響期間將為北部、東半部及南部地區帶來顯著降雨，並有大雨至豪雨發生機會。由於颱風路徑與強度仍具不確定性，農業部農村水保署呼籲民眾避免前往山區活動，並嚴加戒備。



啟動土石流及大規模崩塌警戒機制 加強防災整備

農村水保署將嚴密監控各地降雨現況，適時發布土石流及大規模崩塌警戒，並請土石流防災專員協助進行雨量觀測及各項防災整備工作。如達警戒值，將以電話、傳真、簡訊及災防告警細胞廣播方式通知地方政府與當地居民，並同步公布於「土石流及大規模崩塌防災資訊網」(https://246.ardswc.gov.tw)及「農村水保署-永續水土保育」臉書粉絲專頁，以供民眾查詢。



更新二次災害高風險區 調降土石流警戒基準值

農村水保署依據近期土砂災情，更新全臺42處二次災害高風險區資料；另針對地質與災後環境變化，為強化防災預警，調降部分土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市茂林區、屏東縣來義鄉、宜蘭縣頭城鎮、臺東縣卑南鄉及花蓮縣玉里鎮等。相關調整已函知地方政府與相關災防單位，並公告於土石流及大規模崩塌防災資訊網。



提高警覺注意周遭環境 及早自主疏散避難

農村水保署呼籲，因颱風接近影響，請民眾提高警覺、加強戒備，及早檢視居家周邊之擋土牆及排水溝等設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，位於土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近之居民，應配合地方政府之指示，於必要時儘早疏散至安全避難處所。



農村水保署署長陳俊言強調，農村水保署已要求所屬各分署完成各項土石流及大規模崩塌防災整備措施，隨時支援各地方政府辦理災害勘查及相關應變工作；如有災情，請撥打農村水保署土石流及大規模崩塌災情通報電話0800-246-246(土石流-土石流)進行通報。2025/11/07

























