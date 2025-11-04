台北國際旅展 週五開跑

台北國際旅展將於七日登場，今年規模比去年更大。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台北國際旅展訂七日至十日在台北南港展覽館一館登場，今年旅展規模擴大，攤位使用面積較去年增加，各旅行業者也紛紛推出西藏、日本等地的朝聖之旅新遊程，新形態配有ＡＩ虛擬導遊的私人小團自由行模式，也將在旅遊與民眾見面。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年旅展主題為「相信旅行的力量」，各旅行社也推出西班牙、法國、西藏、日本等地的朝聖之旅行程，而媽祖遶境也展現出台灣多元且充滿人情味的旅行魅力。

簡余晏指出，今年旅展有一二三個國家及城市參與旅展，大型旅行社有四十家、逾一三０間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達一千六百格。且旅遊市場邁向多元與創新，業者推出結合ＡＩ導遊、智慧導覽、聲光與氣味體驗等旅遊產品，展現觀光產業的轉型動能。

台北國際旅展籌備委員會主委葉菊蘭表示，台灣去年出境旅遊達一六八五萬人次，國旅達二億二千萬餘人次，台灣已是名副其實的觀光大國。台北國際旅展也成為亞洲規模最大的旅展與旅遊交易平台，吸引眾多國內外城市與觀光單位參與，展現觀光產業的蓬勃動能。

旅展期間，飯店住宿券最低下殺不到一折、熱銷餐券三點一折起。新形態旅遊之自由行也透過旅展向民眾推介透週旅程規劃師依旅客需求提供訂製行程，還可透過ＡＩ虛擬導遊，給旅客在當地提供解說的旅遊建議。