台北國際旅展》長榮航線上線下同步優惠 全航線最低3,123元起

台北國際旅展7日起在南港展覽館登場，長榮航空以主題「這個世界就是我的遊樂園」亮相，並同步啟動線上旅展活動，全航線最低3,123元起。展區以繽紛Y2K風格打造沉浸式體驗，從AI拍照、趣味遊戲到豪華經濟艙座椅展示，呈現品牌年輕化與數位化的新形象。

豪華經濟艙座椅與聯名備品登場 AI拍照互動成焦點

長榮航空今年在展區重點展示第四代豪華經濟艙座椅，主打「類比商務艙」的舒適體驗，讓旅客能親身試坐感受。展場同步展出與法國時尚品牌Maison Kitsuné合作設計的聯名機上備品系列，包括盥洗組與眼罩，凸顯品牌時尚與品味兼具的機上體驗。

配合今年新開航點達拉斯與釜山，長榮航空在展區設置「AI生成拍照區」，讓民眾可化身牛仔或韓服達人，體驗虛擬場景拍照樂趣。現場還有「扭蛋抽抽樂」與「長榮小知識問答」活動，完成任務可兌換限量贈品，其中以迷你版卡通飛機最受歡迎，兩項遊戲都吸引排隊人潮。

線上旅展同步開跑 最低3,123元起再抽大獎

長榮航空的線上旅展活動自即日起至11月16日23:59止，旅客可透過官網或EVA AIR APP購買台灣出發的指定航線機票，除享優惠票價外，還能參加「購票抽好禮」活動。獎項包含三星Galaxy Z Fold7智慧型手機與百夫長29吋旅行箱等限量好禮。

此次旅展的票價優惠涵蓋多條熱門航線：

東北亞線：桃園／松山－東京未稅9,317元起、大阪8,923元起、神戶7,333元起、首爾6,090元起

東南亞線：桃園－曼谷未稅4,535元起

歐美線：桃園－米蘭未稅23,484元起、維也納23,571元起、洛杉磯含稅26,558元起、西雅圖含稅23,776元起

港澳線：桃園－香港未稅3,123元起

長榮航空表示，機票數量有限，優惠採限時限量制，「早買早享受，先搶先飛」。

團體與自由行產品同步登場

除個人票價外，長榮航空與多家旅行社推出多款團體旅遊方案。歐洲線有「特選西班牙三城連泊建築（送巴黎）11日」95,900元起；美加線推出「阿拉斯加極光8日」116,900元起；日本線則與星野集團合作，推出「東京星野Risonare八岳熱海阿爾卑斯山海雅饗6日」與「北海道星野之宿5日」等高端產品，結合滑雪與溫泉體驗。

此外，旗下「長榮大旅行家」品牌與旅行社合作，推出香港迪士尼20週年自由行，兩天一夜含稅9,888元起，三天兩夜行程含門票、住宿與餐飲優惠，四人同行還有「一人免費」活動。

會員專屬「四重優惠」 哩程回饋最高50％

長榮航空為感謝「無限萬哩遊」會員支持，特別推出會員專屬「四重優惠」，整合搭機、哩程購買、訂房與購物四大領域。活動期間，旅客於旅展購票並註冊活動，可獲得最高5,000卡籍哩程；購買哩程可享限時最高50%的折扣；透過EVA Mileage Hotel訂房可獲得額外50%的獎勵哩程；在EVA Mileage Mall購物則享11%哩程回饋，首購滿百美元再贈1,111獎勵哩程，讓會員從飛行、住宿到消費都能累積更多回饋。

長榮航空表示，旅展不僅是促銷檔期，更是展示品牌創新與顧客體驗升級的重要舞台，希望藉由多元活動與優惠方案，吸引更多旅客重新啟程、探索世界。