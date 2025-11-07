台北國際旅展 雙層巴士行銷台南

台北國際旅展開展，台南館以「台南雙層巴士」為主題搭設，並推出多項好康。 （觀旅局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台北國際旅展七至十日於南港展覽館一館盛大登場，觀旅局攜手多家旅宿、遊憩業者共同展出，推出多項限時優惠與精選農特展展售，台南館外型並以「台南雙層巴士」為主題搭設，並推出住宿券、農特產好康限時送等，吸引民眾打卡拍照，現場氣氛熱鬧非凡！

觀旅局表示，市府每年與業者齊心北上行銷台南，就是希望以實際行動讓大家看到台南的熱情與創意，台南館開幕特別推出「美食快閃」活動，現場送出獨領鳳燒─土鳳梨酥五十份，吸引眾多旅展民眾熱情排隊領取，參展的業者也同步祭出超值住宿優惠和農特產品，一次購足台南在地好味道。目前台南購物節起跑，也歡迎北部旅客造訪台南，感受在地文化、品味道地美食並享受多樣購物體驗。

旅展期間，台南館也推出消費滿額活動，民眾只要在館內消費滿五百元即可參加「台南滿額轉好禮」活動，有機會獲得台南伴手禮，參加各項活動，還可獲得好禮抽等各項好康，每日現場並有豐富多元舞台活動及產業推廣，歡迎民眾前往參與。