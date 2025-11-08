台北國際旅展「高雄遊樂園」包山包海、玩遍全城
全台最大國際旅遊盛會「二○二五ITF台北國際旅展」七至十日在台北南港展覽館盛大登場，從黃色小鴨、吉伊卡哇再到國際巨星演唱會驚艷海內外旅客、全國觀光滿意度第一的高雄，以創意主題「高雄遊樂園」（Kaohsiung Wonderland）亮相，運用繽紛色彩、結合榮登觀光署「台灣觀光一○○亮點」的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館；高市府觀光局高閔琳局長率城市吉祥物高雄熊一同化身「一日館長」，帶領農業局「高雄首選」與「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館商業同業公會及H2O水京棧國際酒店等業者熱鬧開場。「高雄遊樂園」旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外各國與中北部旅客一次滿足食宿遊購行娛樂等全方位旅遊需求。(見圖)
觀光局今(八)日說明，今年「高雄遊樂園」主題館由高閔琳局長、觀光大使高雄熊及高捷蜜柑站長共同揭開序幕，全館規劃舞台競拍、互動遊戲與闖關集章活動，民眾完成指定任務並消費滿三百九十九元，即可參加扭蛋抽好獎，獎項包含限量高雄熊商品、特色伴手禮及觀光體驗券等精美禮品；各家業者更推出現場限定優惠與互動遊戲，為參觀民眾增添驚喜，例如，全球唯二的「海上超跑」，僅在中東杜拜和高雄「有艇俱樂部」能親自體驗，在愛河灣乘坐「海上超跑」將能感受到速度與浪漫；觀光工廠「紅頂穀創穀物文創樂園」及農業局「一日農夫」行程，可體驗寓教於樂的DIY活動與農村特色風情；「豐趣科技股份有限公司」推出FIT自由行神卡「高雄好玩卡」，整合景點門票、交通與購物優惠，現場更祭出五折套裝優惠，一卡暢遊大高雄。
此外，「興達港區漁會」將新鮮海產從產地直送旅展現場，推出多款海味伴手禮，破盤價格讓民眾滿載而歸；高雄市旅館公會也集結「JOHO Hotel、樂逸旅居與H2O水京棧酒店」等優質旅宿業者，提供最低六.四折住宿優惠，讓旅客感受高雄貼心服務；「高雄輪船公司」則推出「金棧遊港船票」與「海上巴士」套票，並加碼滿額贈好禮。
高閔琳局長表示，根據觀光署二○二三、二○二四年統計資料，高雄市觀光遊客人次逐年攀高，連續兩年榮登全國第一；在大型活動與演唱會經濟推動下，各項觀光指標大幅成長，住宿率提升3.93%、旅宿業總營收成長8.57%、外國旅客增加11.62%、住宿收入成長10.67%，均為六都第一，表現亮眼。高雄觀光資源豐富，一年四季各有風情，不論自然景觀、人文歷史或在地美食，都能帶給旅客多元體驗，這次旅展高雄館特別結合農業、漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船等業者，共同打造「高雄遊樂園」，期望為北部民眾帶來更多新奇有趣的遊程與產品體驗。時值暖冬，正是造訪高雄的最佳時節，觀光局邀請全國民眾都來高雄館搶優惠、拿好康，到高雄泡湯、賞蝶、賞花、品嚐特色美食，享受輕鬆愉快的假期。
觀光局指出，高雄活動檔期將一路熱鬧至年底，邀請全國民眾打開行事曆，週週暢玩高雄，包括今日「野趣東高雄-六龜場」，十一月九、廿三及廿九日「海線潮旅行」系列活動、十一月十五、十六日「高雄鹹酥雞嘉年華」、廿二、廿三日「高雄咖啡節」與「乘風而騎」；十二月六日「野趣東高雄-杉林場」、十四日「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」及「聖誕點燈」等活動，讓旅客從初冬一路玩到歲末，體驗港都旅遊新魅力。
更多資訊請上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel/）、臉書或IG查詢。
