台北國際旅展3大亮點 日韓交通票券5折激殺

2025 ITF台北國際旅展自11月7日至10日，在南港展覽館一館登場，匯聚交通、城市觀光與金融優惠3大亮點。像是台北捷運與北捷遊憩公司推出App會員限定旅遊票5折優惠，以及捷運點數換好禮；台中館以「台灣好行」4大人氣路線，串聯山海風光推動低碳旅遊；星展銀行則整合雙11購物節與旅展特惠，祭出最高21%回饋與百萬環遊世界抽獎。

台北捷運公司與北捷遊憩公司於旅展4樓設攤，提供App會員專屬折扣與驚喜好禮。首次集結日、韓「友好聯盟旅遊票」，包括日本Skyliner京成電鐵、東武Spacia X特急列車、南海電鐵Rapi:t、韓國AREX首爾機場快線等熱門票券。旅展期間下載「台北捷運Go」App並輸入邀請碼「CITF」，新會員可享任一票券5折福利，限量100組，現有會員再領9折券，僅限300組。

廣告 廣告

搭捷運前往旅展的民眾，於北捷攤位出示乘車紀錄即可獲得20點捷運點，每日限量250名。累積點數就能兌換捷米貼紙、優惠購買新版「捷運旅遊票全套組」，5款票面一次收藏。現場消費滿額贈捷米造型磁鐵，並可參加五星飯店住宿券抽獎，讓旅客「搭捷運逛旅展」享受多重好康。北捷遊憩公司同步舉辦貓空主題活動，旅展期間於Fun Pass Taipei網站購入纜車行程，可以兌換貓空鐵觀音冷泡茶或茶葉蛋。

台中館則以「搭好行，遊台中」為主題，結合「豐后線」、「大雪山線」、「時尚城中城線」及「活力海洋線」等4大人氣路線，力推永續與低碳旅遊。現場買「台灣好行」套票享「馬上折」、「現場送」、「上網抽住宿機票」3重好康，包含展場限定價、超商百元禮券及雙人住宿與機票抽獎。台中市府將持續串聯景點、文化與節慶，推廣綠色旅遊新風潮，邀全台旅客體驗山海屯都的多元魅力。

金融界也加入戰局，星展銀行喊出「最強刷卡血拚攻略」，整合雙11電商節與展出檔期，打出旅遊最高21%、電商最優18%回饋。即日起至11月12日於PChome 24hr購物，刷星展信用卡分期滿1.5萬元送2,700 P幣；購買機車分12期以上0%利率，再贈最高8,000 P幣。同步加碼「豪華百萬環遊世界抽獎」，讓卡友從旅展到線上購物皆能輕鬆刷出高回饋。

從台北捷運的交通優惠、台中館的永續旅遊，到星展銀行的消費回饋，2025年ITF台北國際旅展不僅是旅遊業年度盛事，更是串聯交通、城市與金融的跨界嘉年華。展期至11月10日止，邀全民搭捷運逛旅展、刷卡賺好康，開啟秋冬最精采的旅遊與購物之旅。

原文出處

延伸閱讀