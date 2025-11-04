台北國際旅展7日登場 123國家城市參展創新高

（中央社記者余曉涵台北4日電）台北國際旅展（ITF）將於7日登場，今年有日本、韓國等123個國家及城市參展，創下歷年新高，包含超過40家大型旅行社、130家飯店餐廳、航空公司等共襄盛舉。

台北國際旅展將於7日到10日，在台北南港展覽館一館登場，台灣觀光協會表示，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參加，攤位數超過1600個，包含超過40家的大型旅行社、超過130間的飯店餐廳、航空公司參展，其中國家及城市部分創下歷年新高。

廣告 廣告

台灣觀光協會會長簡余晏今天在記者會表示，今年最大的國家攤位是日本館，其次是韓國館，美國館則是睽違好幾年重新參加，台北國際旅展已成為亞洲目前對消費者最大規模的旅展。

簡余晏說，今年許多業者推出高端且特殊的遊程，且受到很多年輕人族群的喜愛，可以想見今年的台北國際旅展將是台灣旅遊觀光產業轉型的重大一年。

台灣觀光協會說，今年各大航空公司鎖定新興市場與熱門航點推展場限定加碼；美國館推出天天抽機票活動；韓國館打造「朴寶劍zone」還原全羅南道紫島打卡點；泰國館推曼谷萬元有找行程；交通部觀光署則把台灣在地人文帶到場館現場等。

台灣觀光協會指出，今年展期期間，除了國際表演外，還有吉祥物大遊行，並安排旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、「原子少年2」的F.F.O、幻藍小熊、連俞涵等人在展期時登場。（編輯：吳素柔）1141104